Natalia Oreiro volvió a su rol de cantante y se fue de gira a Rusia

La cantante uruguaya Natalia Oreiro inició el martes en San Petersburgo la gira "Unforgettable Tour", con la que recorrerá 13 ciudades rusas.

La artista es acompañada por una banda y bailarines locales, a diferencia de otras visitas a ese país en donde había ido con su propio staff.

"Esta es una gira inolvidable, es la primera vez que doy una gira con un equipo ruso. Mi banda es una nueva banda rusa y mis bailarines también son rusos, y eso me tiene muy emocionada, muy contenta", declaró Oreiro en rueda de prensa, según publicó la agencia de noticias EFE.

En ese marco, añadió: "Pensamos que era una linda manera de agradecerle a Rusia todo el amor que siempre me dieron, confiando también en el talento enorme que tienen en este país. Porque yo me siento también casi rusa y por qué no tener una banda rusa".

Más allá de esta elección, Oreiro aclaró que el director musical y el ingeniero de sonido "son los de siempre".

La cantante logró forzar una relación especial con Rusia a partir de diversas visitas en las que encabezó multitudinarios conciertos.

La actual gira incluye las ciudades rusas de Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Novosibirsk, Perm, Rostov del Don, San Petersburgo, Toliatti, Voronezh, Yaroslavl y Yekaterimburgo.

En tanto, el fin de semana pasado actuó en Chisinau, capital de Moldavia, y también prevé conciertos en Bielorrusia y Armenia.

