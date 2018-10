Oriana Sabatini, bien acompañada

Fue en un sábado a puro sol donde Oriana cantó más de once temas con la mirada desde el escenario de su familia y la visita especial de su tía, la ex tenista Gabriela Sabatini. Catherine Fulop y Ova Sabatini también estuvieron presentes.





"What you gonna do", "High", "Stay or run", "Never be the same", "Say you won't le go", "Ahora o nunca", "Mis manos", "Sorry", "False start", "Lmde", fueron algunos de los hits que cantó.





oriana jjoo.jpg



"Qué linda tarde en los Juegos Olímpicos #buenosaires2018", expresó la novia de Paulo Dybala en Instagram.