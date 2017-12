Otra renuncia por escándalos sexuales

El actor australiano Geoffrey Rush renunció a la presidencia de la Academia de Cine de su país luego de que la Compañía de Teatro de Sidney lo denunciara por "conducta inapropiada", informó la institución a través de un comunicado.





"La Academia de las Artes del Cine y la Televisión de Australia confirma la decisión de Geoffrey Rush de apartarse de forma voluntaria (del cargo) de presidente y acepta y respeta su decisión", dice el escrito publicado por la prensa australiana.





"Estamos muy preocupados por la situación y respaldamos un procedimiento que respete tanto el derecho de Geoffrey a la presunción de inocencia y a un proceso justo, como también la buena gestión de la dirección en estas circunstancias", puntualizó.





Sin embargo, no trascendieron detalles de la denuncia contra Rush, aunque se presume que provienen de la época en la que el actor interpretó al Rey Lear, entre 2015 y 2016.





En otro comunicado, el actor contó que cuando conoció las denuncias se contactó con la Compañía de Teatro de Sidney para pedir aclaraciones, pero no recibió respuestas.





"No cumplir con el derecho de una persona de saber que ha sido acusado, dejándolo solo, no informándolo, pero publicando ese tipo de cosas a la esfera pública, es una negación a la justicia natural y no es como funciona nuestra sociedad", escribió su abogado.





Intérprete en películas como la saga "Piratas del Caribe", "El discurso del Rey" y "Shakespeare apasionado", Rush ganó un Óscar como mejor actor en 1997 por su rol en la película "Claroscuro".