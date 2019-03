Pampita contó por qué blanqueó su romance con Mariano Balcarce

Carolina "Pampita" Ardohain no pudo escapar a la prensa luego de asistir al recital de Luis Miguel en el Campo Argentino de Polo.

Con una sonrisa y mucha alegría, la modelo enfrentó al notero de "Los ángeles de la mañana" y explicó por qué habían decidido blanquear el romance junto al empresario Mariano Balcarce

Al ser consultada sobre cómo está viviendo este momento, Pampita aseguró: "Estoy muy tranquila, por eso lo dijimos también para poder estar tranquilos". Ante la insistencia del cronista para que le cuente el gesto romántico de Balcarce de ir a Miami para salir con ella, ella acotó: "Lo que hubo que decir lo dijimos para descomprimir un poco y estar tranquilos".

"No voy a decir nada más. Ahora vamos a estar tranqui supongo", agregó. Luego dijo que no tienen pensado ir juntos a algún evento. Y contó cómo viene su año.

"Dscansé un montón, estuve con mis hijos, así que ahora a ponerse las pilas para Pampita online y el Bailando. Todavía no me junté con la producción. Me gustaría estar como jurado, lo disfruto mucho", concluyó.