Pocho Sosa sobre la muerte del hijo de Mercedes Sosa: "Fabián era un tipo muy generoso"

Carlos Alberto Pocho Sosa, quien tenía una relación muy estrecha con Fabián Matus (el hijo de Mercedes Sosa, que falleció este viernes en la madrugada) expresó sentidamente que "era un tipo muy generoso" y lamentó su muerte.

"Este jueves por la noche estuve comiendo con un amigo, Coquito Segura. Sabíamos que Fabiancito tenía un cáncer terminal y lo internaron. Hoy me despertaron de Radio Universidad con esta noticia. Mi mujer y mi familia lo sabían desde anoche, pero no me lo dijeron porque sabían que me unía una amistad muy grande", relató en Radio Nihuil.

"A partir del '95 nos hicimos uña y carne con Fabián, nos llamábamos por teléfono y él estaba al tanto de todas mis actuaciones. Me fueron a ver tanto Mercedes como él cuando fui a trabajar a Buenos Aires. Mercedes cuando me presentaba me decía: 'El Gardel de Mendoza. No somos parientes, pero es como si fuéramos de la familia'", contó Pocho



Argumentó su expresión el mendocino de 75 años al afirmar que "a tal punto que en el '95, cuando Mercedes Sosa vino a hacer la Misa Criolla con Ariel Ramírez, en el (Teatro) Frank Romero Day, el Fabián se sumó a la organización, que estaba comandada por la Pupi Agüero, la Pochi Zimmerman y el Claudio Bracheta".

"El Fabián cuando venía a Mendoza con su hija Araceli pernoctaban en casa, entonces esto me ha pegado fuerte, quizá también por lo que yo pasé. Hoy se cumple un año de mi ACV (Accidente Cerebro Vascular)", recordó.

Le dedicó un párrafo de la charla a Oscar Matus, el papá del fallecido Fabián. "Cuando Armando Tejada decidió traer las cenizas de Oscar Matus y esparcirlas en el canal Cacique Guaymallén, el que portaba la urna era Fabián, que vino con sus hermanastras (Oscar formó otro matrimonio en Francia)", graficó.

"Fabián estaba orgulloso de su papá", dijo Pocho.

Luego exteriorizó: "Puedo decir con cierta autoridad que tuve el orgullo de ser amigo de todos ellos. El de la idea del nuevo cancionero fue Oscar Matus, que era mendocino, de Guaymallén. Era como hermano con Armando (Tejada Gómez)".

"Para la Negra, Fabián era como sus ojos. Él la guió en sus últimos tres años de vida", señaló.

