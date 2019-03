Reunión cumbre entre Tinelli y Lanata antes de la vuelta a la televisión

Ya recuperado, Jorge Lanata retoma su vida social tras estar trece días internado por una gastroenteritis severa en la Fundación Favaloro. Así, contento, se lo vio en una foto que compartió en la noche del martes Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

"Linda comida con Jorge Lanata. Me alegro que ya esté recuperado y el lunes vuelva a la tele", fue el mensaje del conductor de "ShowMatch" hacia quien en algún momento fue muy crítico de sus intenciones de participar en política.

jorge lanata.jpg La fundación Favaloro sacó el parte para desmentir la vesrión que circuló en la red del pajarito.

En agosto del año pasado, invitado a la obra de de Jay Mammon en el teatro Regina, Lanata había comentado: "Tinelli tiene un gran dominio de cámara, es muy bueno conduciendo, está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. Quiere ser político, creo que es un error terrible, no creo que esté preparado ni para ser presidente de consorcio. No lo votaría, no".