Sergio Denis fue operado y está en estado crítico

El músico y cantante Sergio Denis se encuentra en "estado crítico", de acuerdo al parte médico entregado esta mañana por la Dirección Médica del Sanatorio Los Arcos.

La información sobre el estado del vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo, fue informada por su hijo Federico a través de su cuenta de Twitter.

El cantante cayó de un escenario el pasado 11 de marzo y fue sometido a una tomografía de cabeza, cuello, tórax y pelvis, donde se constató que presentaba hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

El hueco por donde cayó Sergio fue muy criticado por todos ya que era muy peligroso. Su novia Verónica Montti, amiga de la hija del artista y 30 años menor, también se refirió al respecto.

"Es caótico. Ese hueco es una invitación a matarse para cualquiera. Cualquiera que se cae tres metros para abajo, no la cuenta. Es un milagro que él esté internado, peleando por su vida. Yo separo, el desastre del teatro, con esa imprudencia mayúscula, de la soledad que él ya tenía, que ya acarreaba hace años. Por más que yo aparecí hace seis meses en su vida. No colaboraba que él esté solo. Él me lo dijo, que tenía ganas de acostarse en vez de ir a cantar", aseguró Verónica, que quedó en el ojo de la tormenta ya que se ha mostrado muy distante y fría con la salud de Denis e incluso nunca fue a visitarlo a Tucumán