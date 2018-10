La Feria del Libro federal tuvo su paso por Alvear

La Feria del Libro se realizó en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Roma donde hubo varias muestras, presentaciones de libros, escritores firmaron sus obras, números artísticos, presencia de librerías y bibliotecas también. Asimismo, se brindó el Taller denominado "Texturas" para aprender a hacer libros con sistema Braille.

La escritora alvearense Norma Nieto de Porta presentó el libro de Literatura Infantil de su autoría "Yugual2". Ella resaltó que, "es mi tercer libro de literatura infantil, que alcanza a un total de 12 libros, contando con los libros de las antologías literarias de taller. Yugual2 está compuesto por cuentos cortos y fue impreso en imprenta para facilitar la lectura de los niños".

Se exhibió la obra de teatro: "Bairoletto, un bandido rural", con un elenco de veintitrés personas aproximadamente, en plaza departamental Carlos María de Alvear Obra de Teatro

En la Sociedad Italiana se realizó la presentación del Libro Hojas al Viento, Antologías de SADE. También del Libro "Mi sueño se hizo realidad" de Isabel Nieto y la presentación del libro en sistema braille "Un mar para Emilia" de Liliana Bodoc, por Andrea Fantinel, quien explicó que la idea fue a partir de una invitación del Director de Ediciones Culturales Alejandro Frías, quien le solicitó este año trabajar en un libro de Liliana Bodoc porque la Feria del Libro iba a ser en honor a ella. "La Editorial Bambalí nos autorizó y nos entregó el libro Un mar para Emilia, lo leímos, hemos hecho imágenes táctiles y cada niño del taller que realizamos escribió un tramo en Braille, así se compuso el libro que presentamos en Alvear". Igualmente explicó el objetivo del taller: "es realizar material didáctico y libros táctiles para niños con deficiencia visual porque es material que no existe en el mercado y lo hacemos de manera artesanal".

El broche de oro de la Feria del Libro contó con la presencia del historiador Pacho O'Donnell, quien brindó una conferencia sobre la Vuelta de Obligado, en el Teatro Antonio Lafalla. Señaló que, "me encanta estar acá en general Alvear y celebro la iniciativa de la Secretaría de Cultura de federalizar la Feria del Libro. Respecto a su ponencia dijo: "me he dedicado al revisionismo histórico, la historia nacional, popular, federal, que es la historia contada desde los sectores populares. La Vuelta de Obligado, la segunda epopeya militar más importante en nuestra historia, que quedó oculta durante mucho tiempo porque fue un hecho de Rosas. La defensa de la soberanía nacional ante el ataque de las dos grandes potencias económicas y militares de la época como Inglaterra y Francia".