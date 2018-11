La virreina de Malargüe ya había reclamado la corona antes que echaran a la reina

Por una razón estrictamente reglamentarista, a la Reina de la Vendimia de Malargüe , Macarena Ruiz, le quitaron sus atributos y dejó sus funciones "reales".





La ahora ex soberana del departamento sureño no cumplió con una parte del reglamento donde dice que la reina no debe contraer matrimonio. El reclamo lo hizo su virreina, Florencia Cara, que se aferró al reglamento argumentando que la soberana vendimial no debe estar casada ni tener hijos. Ahora ella tomó su lugar cuando restan poco menos de dos meses para que cumpla su mandato.





"Efectivamente firmé una nota en la cual se me exigía la renuncia por haber contraído matrimonio", confirmó Macarena Ruiz, que se casó en septiembre y la comuna la destituyó. La quita de atributos fue el 15 de este mes.





"Estoy muy agradecida con la municipalidad, con la dirección de Cultura, porque me ayudaron muchísimo. Me acompañaron mucho y fue un placer haber sido reina", agregó.





Si bien desde la comuna querían que Ruiz terminara su mandato, porque no están adheridos al reglamento de Mendoza y la decisión final fue destituirla. De esta manera, quien era virreina departamental y había iniciado el reclamo, Florencia Cara, pasó a portar la corona.





El Secretario de Cultura, Diego Gareca, dio su opinión sobre el polémico tema. "Cada comuna tiene sus reglamentos, y sólo tres (Junín, Luján de Cuyo y Malargüe) no han adherido al estatuto provincial entonces suceden estas cosas", indicó el funcionario.





"Yo no estoy de acuerdo, de hecho, el propio intendente quería que terminara su mandato pero debieron responder al reglamento", sostuvo.





El titular de la cartera cultural manifestó que "estamos frente a un proceso en donde los funcionarios deben actualizarse a los tiempos que se viven hoy por hoy y mantenerse en una situación de igualdad".





"Que una chica se case o tenga hijos, ya no debe ser un traba. Lo de la chica trans en Villa Hipódromo que estuvo a un voto de ganar el distrito fue sumamente importante y se debe acompañar estos procesos", concluyó.





Mientras que la directora municipal de cultura, María del Carmen Vergara, defendió la decisión argumentando que la reina firmó un reglamento. "Nosotros no nos acatamos al reglamento nuevo de Mendoza, por lo que tenemos el reglamento viejo", aclaró la funcionaria malargüina.





Fuente: Diario UNO de Mendoza