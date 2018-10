Mendoza es la primera provincia en implementar la base de datos de ADN

El Gobernador Alfredo Cornejo; el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, presentaron el software CoDIS (Combined DNA Index System). Creado por el FBI, el sistema será utilizado para la investigación criminal. Desde su puesta en marcha en la provincia, hace 30 días, ha permitido determinar los responsables de 22 delitos en causas que se encontrabas archivadas y sin resolución.

Durante el lanzamiento, y en representación del FBI, estuvieron presentes Jayann Sepich; Bruce Budowle y Tim Shellberg, quienes fueron los encargados de mostrar cómo funciona el programa.

"Es un placer para mí anunciar que la provincia de Mendoza es la primera de la Argentina en establecer formalmente la base de datos de ADN para la investigación penal y el uso del reconocido sistema CoDIS, software del FBI", destacó Gullé.

"Este lanzamiento oficial demuestra el compromiso y la visión que tiene Mendoza de la seguridad y de cómo han trabajado en conjunto", indicó Budowle. El representante del FBI agregó que "el ADN es la mejor herramienta para encontrar al responsable de un crimen y para prevenir delitos. En 1988 Estados Unidos tuvo su primera base de datos que perfeccionó con el tiempo. Hoy Argentina y Mendoza está dando un primer paso".

"Garantizar justicia a las víctimas del crimen es una función primordial", aseguró Cornejo. "Esclarecer y prevenir el crimen, además de exonerar a los inocentes que no lo hayan cometido es, y será siempre, un servicio de crucial importancia que deben brindar nuestros gobiernos. En este contexto, me complace anunciar que hoy la provincia de Mendoza asume un papel de liderazgo en cuanto a las bases de datos de ADN de criminales en la Argentina", añadió el mandatario.

El Gobernador subrayó que "llevar a cabo este proceso permite a los investigadores identificar al autor del hecho ilícito, aun cuando no exista otra evidencia disponible. Además, les brinda una oportunidad inmediata de esclarecer antiguos crímenes que no hayan sido resueltos porque no se ha logrado identificar al sospechoso".

Cornejo anunció que "hoy Mendoza se ha convertido en la primera provincia de Argentina en tomar muestras de ADN de casi la totalidad de los delincuentes arrestados o condenados por algún hecho ilícito. Es posible contar con este novedoso banco de perfiles genéticos gracias a la ley aprobada por el Poder Legislativo provincial en 2016".

El cambio de legislación

El Gobernador explicó que "antes de la sanción de esta ley, la base de datos de ADN de Mendoza contenía escasos registros y, por consiguiente, rara vez arrojaba coincidencias con los rastros hallados en la escena del crimen. La antigua legislación no contemplaba las actuales tendencias mundiales en materia de lucha contra el delito, ya que sólo ordenaba la recolección de muestras de ADN de aquellos individuos que ya hubieren sido condenados por delitos violentos".

"En el mundo, ya son 59 los países que cuentan con un programa nacional para el almacenamiento de perfiles de ADN a tal fin. En la actualidad, aunque Argentina no se encuentre en ese listado, esperamos que el anuncio de hoy en Mendoza no sólo sirva de ejemplo para que el resto de las provincias se sumen a nuestra iniciativa sino también que sea el motor que impulse la implementación —a nivel nacional— de un programa de bancos de datos de ADN, donde las distintas administraciones estatales de las provincias compartan sus registros", señaló Cornejo.

"Los países que ya hacen uso de estos bancos de datos logran excelentes resultados en cuanto a la identificación y a la condena de quienes cometen los ilícitos, ya que si no se implementara este sistema, podrían pasar inadvertidos. Imaginen no sólo la cantidad de crímenes que podrán esclarecerse en Mendoza si alcanzamos el mismo nivel de éxito que en otras partes del mundo sino también cuántos crímenes lograremos prevenir al apartar de la comunidad a los sospechosos que sean rápidamente identificados como delincuentes antes de que hagan daño a terceros", informó el mandatario.

El trabajo conjunto que permitirá avanzar en el esclarecimiento de los delitos

"Estoy orgulloso de la labor conjunta que han llevado a cabo el Ministerio Público Fiscal y el Laboratorio de Genética Forense para la implementación de la correspondiente ley que se aprobó en 2016. Juntos han desarrollado un eficaz laboratorio que cumple con los más altos estándares científicos y que cuenta con tecnología de punta", destacó el Gobernador.

Asimismo, Alfredo Cornejo expresó que le gustaría "hacer una última acotación y recordarles, a todos ciudadanos de Mendoza, lo que el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas será capaz de hacer por ellos: registros como este sirven tanto para esclarecer y prevenir el crimen como para exonerar a los inocentes. En este día tan especial y, como ciudadano de Mendoza, me enorgullece que hayamos puesto oficialmente en funcionamiento una herramienta de lucha contra el crimen tan poderosa".

El plan de seguridad provincial

El Gobernador detalló: "Cuando nos sometimos a las elecciones 2015, propusimos un plan general de Seguridad con la construcción de un Estado más inteligente y con administración de Justicia. Y esto requería de instrumentos. Por ello encaramos cambios procesales en todas las leyes y una alianza entre los tres poderes en conjunto con la Policía".

"Ese plan tenía instrumentos específicos. Tomé riesgo y ofrecí cosas concretas, como el registro de huellas genéticas. Y lo llevamos a la Legislatura, como así también a la gente que ya trabajaba en el Laboratorio de Genética. Además, propusimos la ley del registro balístico, proyecto de Analía Jaime, que actualmente tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Esperamos que se apruebe el martes que viene", agregó Cornejo.

El mandatario comentó que actualmente "se producen 5,1 homicidios cada 109 mil habitantes. Es el registro más bajo que tenemos en la historia y está por debajo del nivel nacional".

La implementación del CoDIS comenzó en EEUU

Sepich, cofundadora de la organización DNA SAVES, recordó la historia de su hija como el puntapié inicial que la llevó a ponerse al frente de la entidad. "Hace 15 años, mi hija, a sus 23 años, trabajaba en su maestría y había logrado una carrera universitaria excelente. Era una hija amorosa. Cuando ella murió nuestra vida cambió. Ella estaba en un conflicto con su novio. No la podíamos encontrar. Cuando fuimos a su casa (ella vivía sola), tampoco estaba. La encontramos en la morgue. La violaron, la estrangularon y la prendieron fuego. Teníamos pocas pistas y evidencias. Debajo de sus uñas había material del agresor. Y con ese ADN comenzaron las referencias cruzadas con perfiles de delincuentes", contó Sepich.

"Nosotros queríamos encontrar al asesino. Pero en aquel momento no era legal tomar muestras a quienes no habían sido condenados. Con el tiempo, averigüe sobre CoDIS. Yo no quería que esa persona arruine ninguna vida más. Dos años después del asesinato, impulsamos la ley, para que se tomen muestras al momento del arresto. Muchos crímenes se pudieron prevenir en Nuevo México (EEUU). Ahora en EEUU hay 31 estados que hacen esto, y aún nos restan 19 para unificar todo. Creo que Mendoza está dando un paso inicial. Y que juntos tendrán que luchar para que esto se unifique y entre en funcionamiento", completó Sepich.

Fuente: Prensa de Gobernación