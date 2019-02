Mendoza exporta más de 130 millones de dólares por año en servicios basados en el conocimiento

El desarrollo del Parque Tecnológico y su futura ampliación; el lanzamiento del programa Mendoza TEC y la inversión en la provincia de nuevas sedes de empresas mundialmente conocidas del sector permiten estimar que los SBC tendrá una participación cada vez mayor en el comercio exterior mendocino.

Según el Observatorio de la Economía del Conocimiento de la Presidencia de la Nación, Mendoza tiene 3,5% de los estudiantes y graduados de la Argentina vinculados a los SBC.

"Un 3,5% del valor total de exportaciones argentinas, US$ 6.168 millones, arrojaría una cifra de US$ 215 millones de exportaciones mendocinas. Tomando con un criterio conservador un 60% del valor arrojado, podemos estimar con bastante seguridad que las exportaciones de Mendoza de Servicios Basados en el Conocimiento se ubican al menos en los US$ 130 millones y dicho monto ser aún mayor cuando el Observatorio de la Economía del Conocimiento arroje las cifras del 2018, que por razones técnicas están normalmente disponibles en junio", explicó el director gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro.

La medición de las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento no posee registros precisos derivados de documentación aduanera que permita determinar los valores exportados por cada provincia, ya que a diferencia de otros productos, no pasan por la Aduana. Está en la esencia misma de los SBC la portabilidad o traspaso del servicio utilizando las herramientas tecnológicas e internet, por lo que los sistemas estadísticos convencionales utilizados en el comercio internacional de bienes no le resultan aplicables.

Por ello es válido recurrir a modelos alternativos para estimar las exportaciones provinciales de Servicios Basados en el Conocimiento, ya que con su crecimiento van modificando la matriz exportadora de Mendoza, son de esta manera un motor importante de nuestra economía y se convierten en el segundo rubro de exportación después del complejo vitivinícola. Sigue así la lógica del modelo nacional, donde las exportaciones de SBC disputan con los cereales el tercer rubro de exportación después de los complejos sojero y automotriz.

"Es por ello importante tener un parámetro de su magnitud y entendemos que un modelo válido es considerar que las exportaciones de la provincia de Mendoza están muy vinculadas a la cantidad de profesionales y estudiantes de las carreras relacionadas con la prestación de los SBC tomando un margen de seguridad en el cálculo", concluyó Lázzaro.

Qué son los SBC

El Observatorio de la Economía del Conocimiento (OEC) considera como Servicios basados en el Conocimiento (SBC) a aquellos servicios intensivos en capital humano de alto nivel de calificación, cuya provisión frecuentemente requiere del uso de tecnologías de información y comunicación y que cumplen con las siguientes condiciones:

Son intensivos en trabajo (empleo de alto-medio nivel de calificación).

Absorben, generan y difunden conocimiento contribuyendo a través de ello al aumento de la productividad de la economía vía encadenamientos intersectoriales.

Son crecientemente transables (a través de varias modalidades).

Según el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, las actividades económicas consideradas SBC son:

Software y servicios informáticos.

Servicios empresariales, profesionales y técnicos: jurídicos, contables, asesoramiento, servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública, investigación y desarrollo, traducción e interpretación, entre otros.

Servicios personales, culturales y recreativos: servicios audiovisuales de producción y postproducción películas, radio y TV, grabaciones musicales, entre otras. Otros servicios personales culturales y recreativos: salud, educación, servicios relacionados con actividades culturales y deportivas, entre otras.

Cargos por el uso de propiedad intelectual (CUPI): cargos por uso de derechos de propiedad como patentes, marcas registradas, derechos de autor, procesos y diseños industriales; cargos por licencias para reproducir o distribuir, entre otros.





Fuente: Prensa de Gobernación