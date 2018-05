A 14 días de lanzarse el Mendoza Construye ya hay 8.200 inscriptos

A sólo 14 días de haberse lanzado la inscripción para el programa Mendoza Construye, ya son 8.200 los mendocinos que se registraron en la web oficial del Instituto Provincial de la Vivienda para las líneas de crédito 2 y 3. Ahora, el IPV evaluará la situación económica y crediticia de cada uno de ellos y esta semana les llegará un mail que confirme si califican o no para ese crédito. A los que sean rechazados les llegarán las razones.





"La gran demanda habla de la expectativa que se ha generado y que el IPV intentará contener. Estos inscriptos buscan las líneas de construcción que están pensadas para quienes tengan más de 2 salarios mínimos de ingreso, que son créditos dependientes, es decir depende de que el banco les otorgue el préstamo o no. Pasa que puede que tengan el ingreso, pero ya sean adjudicatarios de una casa del IPV, del Procrear o del Banco Hipotecario y eso los excluye; o que estén inhibidos por alguna razón o no tengan capacidad crediticia. Por eso esta semana le llegará a cada inscripto un mail confirmando o no la inscripción", puntualizó a Diario UNO Damián Salamone, titular del IPV.





Con la mirada puesta en este déficit habitacional local, que ronda las 65.000 casas, desde el IPV prevén construir en un primer tramo al menos 600 viviendas a través de la línea 2 de este plan, que exige un ingreso superior a los $19.000 (dos salarios mínimos). Aquí el instituto aportará hasta el 30% del valor de la casa y el desarrollador inmobiliario se hará cargo del 70% restante. Para eso lanzará en esta semana el llamado a concurso para esta línea.





Con dos llamados a licitación –se publicaron los domingos 20 y 27 de este mes– el IPV prevé comenzar en breve la construcción de 411 viviendas sociales, que ya tienen destino en barrios de entre 10 y 30 casas distribuidos en los distintos departamentos de la provincia. La apertura de los sobres se realizará entre el 25 y 26 de junio y los interesados ya pueden descargar los pliegos sin cargo de la página www.ipvmendoza.gov.ar o del portal de Compras de la Dirección de Contrataciones Públicas, en donde estarán disponibles a partir de mañana.







Se trata de casas de 62m2, cuyos terrenos los aportarán los municipios y tendrán el 100% de financiación del instituto. Estas viviendas deberán construirse en un plazo no mayor a los 12 meses y su costo rondaría los $850.000.





"Las casas para las que se lanzó la licitación son las sociales, para quienes tienen menos de 2 salarios mínimos como ingresos. En estos casos los municipios, que van a ser parte del proceso de inversión, van a priorizar los terrenos urbanizados, o aquellos que requieren de obras menores para estarlo", apuntó el titular del IPV.







Fuente: Diario UNO de Mendoza



"En estos casos queremos ver qué ofrecen los desarrolladores locales, evaluaremos el costo por unidad y priorizaremos proyectos que sean accesibles para los mendocinos. En esta línea quien pide el préstamo al banco es el desarrollador, pero cuando termina la obra es el adjudicatario quien toma el préstamo como si se tratase de un Procrear para compra de vivienda. Al aporte que hará el IPV, el postulante lo devolverá financiado en UV pero sin interés", precisó Salamone.