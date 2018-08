A contramano: San Carlos homenajeó a Abel Albino

La vida a veces te da y, a veces, te quita. Y al médico Abel Albino , fundador de CONIN, es lo que le está pasando por estos días en los concejos deliberantes de Mendoza . Mientras que el de Guaymallén le quitó el título de Ciudadano Ilustre, en San Carlos en cambio ratificaron en la sesión de ayer mediante una ordenanza la necesidad de distinguir, homenajear y reconocer al pediatra por su labor en la lucha contra la desnutrición infantil.





Además invitaron a que todos los concejos y a la Legislatura a que se unan a este reconocimiento y aclararon, sin embargo, que no coinciden en las afirmaciones de Albino respecto al uso del preservativo.







Graciela Álvarez (Frente Juntos por San Carlos/PD), presidenta del Concejo de San Carlos, contó que la tarea de Albino "no es poca cosa" y que en este contexto de "críticas y ninguneos a Albino hay que entender que las personas somos libres de opinar, lo que no quita lo bueno que hayamos hecho".





"No coincido para nada con esta afirmación de Albino sobre el preservativo, ninguno de los que votaron por el reconocimiento coincide en esto, tampoco coincidimos con él con los dichos acerca de la homosexualidad, pero van por fuera de la labor que ellos realizan para salvar la vida humana", comentó la edila.





Agregó, con respecto a la decisión de sus colegas de Guaymallén, que en total sentido contrario le quitaron una distinción a Albino, que "cuando se determina a una persona Ciudadano Ilustre se lo hace por el trabajo incansable a través de CONIN a favor de la vida, no por sus opiniones".





Armando García, también del Frente Juntos por San Carlos, dijo que lo que están revalorizando es la tarea de Albino contra la desnutrición infantil. "Al margen de que uno no comparte lo manifestado respecto a lo del preservativo, eso no es justificativo para agraviar o no reconocer lo que él ha hecho", comentó.





abel-albino.jpg Abel Albino. Foto: NA.



Dijo que apoyó al proyecto porque le parece atinado "entre tantas cosas que nos faltan como sociedad. Como sociedad nos falta rescatar valores que todos conocemos pero no practicamos, como cuando se habla de que hay que perdonar errores. Si bien Albino es un estudiado de la medicina, no implica que tenga un conocimiento científico en otros temas".





En junio comenzó a funcionar en San Carlos un centro CONIN que cuenta con el apoyo de la Municipalidad. El propio intendente Jorge Difonso promocionó en sus redes el acuerdo que realizaron con Albino para establecer la sede en el microhospital de La Consulta. "Alianzas estratégicas para la salud de las personas por nacer y los niños de la región", escribió Difonso.





El único opositor

El concejal Juan Torres, de Unidad Ciudadana, fue el único que votó en contra del proyecto para reconocer a Albino. "Lo hicimos desde nuestro mayor convencimiento colectivo, individual e ideológico; tenemos claro que los dichos del doctor Albino en el ámbito del Congreso de la Nación, donde por ejemplo cuestionó el uso del preservativo como método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, no son ni desafortunadas ni un error esporádico, constituyen una matriz de pensamiento, que incluye por ejemplo sostener que la homosexualidad es una enfermedad", expresaron en un comunicado.





"El doctor Albino, al margen de las tareas que realizara su fundación, la cual no desconocemos, es una voz pública, y sus dichos, aunque personales, son generadores de opinión y sentido, dichos que incluso contradicen a organismos como la Organización Mundial de la Salud y la ONU", agregaron.