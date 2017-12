A estar atentos: lo que es obligatorio para viajar a Chile en auto

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando se produjo una enorme confusión sobre las exigencias que debían cumplir los mendocinos que viajaran a Chile, esta vez la situación es más clara, sin versiones disidentes entre los países. A la verificación técnica del vehículo, el chaleco reflectivo y la sillita para menores de 4 años, se suma la obligación de contratar un Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros (Soapex).



Todos estos requerimientos fueron confirmados por el Ministerio de Seguridad de Mendoza a través de un comunicado, en el que especifican con detalles cada ítem.



De esta manera, los mendocinos que decidan viajar a Chile durante el verano, sea por vacaciones, por compras o por la visita del papa Francisco entre el 15 y el 18 de enero, deberán estar atentos a que no les falte nada de lo exigido.



Entre eso se destacan –repetimos– la verificación técnica, el chaleco reflectivo y la sillita especial para los menores.



"Todos los ocupantes del vehículo, incluyendo quienes viajen en los asientos traseros, deberán viajar con el cinturón de seguridad correctamente colocado. En el caso de los niños menores de 12 años, deberán ir sentados atrás con el cinturón y los menores de 0 a 4 años deberán circular en la sillita especial", explica el comunicado.



El Soapex

Autoridades de la Dirección de Seguridad Vial informaron que todas aquellas personas que quieran viajar a Chile deberán contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros (Soapex), que se puede comprar por internet y cuesta entre $216 y $245, dependiendo de si la cobertura es de hasta 10 días o hasta 30 respectivamente.



Sin embargo, es posible que algunas empresas aseguradoras ofrezcan cobertura en el país trasandino, por lo cual cada uno deberá revisar su póliza antes de solicitar el Soapex.



"Quienes tengan una cobertura que incluye a ese país no deberán comprar el Soapex. El conductor que posea una póliza donde se especifique claramente que tiene cobertura en Chile (país que no integra el Mercosur), no tendrá inconvenientes en circular en las rutas trasandinas", explicaron.



Este seguro lo que hace es garantizar indemnizaciones a las personas cubiertas, cuyo monto se expresa en Unidades de Fomento chilenas (UF).



Actualmente, una UF es igual a $26.788 chilenos, lo cual representa $767 en moneda argentina. La cobertura puede llegar hasta las 200 UF ($153.400 argentinos) o 300 UF ($230.100 argentinos), dependiendo cada caso.



En ese sentido, se contemplan situaciones de muerte, de incapacidad permanente total o parcial y gastos médicos en los que el afectado deba incurrir para la atención de las afecciones que directamente provengan de lesiones originadas por el accidente en que haya participado el vehículo asegurado.



Fuente: Diario UNO de Mendoza