Abraham quiere rediscutir la ley antiminera y le llovieron críticas

El diputado justicialista y ex intendente de Guaymallén , Alejandro Abraham pretende ablandar -con un proyecto que ayer tomó estado parlamentario- la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas en la explotación minera y generó una catarata de críticas. En la vereda de enfrente se pararon los propios legisladores de su partido, varios intendentes del oficialismo. A favor de la iniciativa estuvo el jefe comunal de Guaymallén y desde el bloque adelantaron escuetamente que "habilitarían el debate".





"Termina siendo funcional a Cornejo"... "No se entiende que alguien que está en contra de las corporaciones a las que beneficia el gobierno haga un proyecto como éste"... "Nada que me toque el agua me gusta"... Todas éstas expresiones que surgieron de distintos funcionarios y representantes políticos tenían un solo destinatario: Alejandro Abraham.





Sucede que el diputado presentó días atrás un proyecto -que ayer tomó estado parlamentario- por el cual pretende modificar la ley 7722 suprimiendo algunas de las prohibiciones que contiene.





mineria-2.jpg



"Esto nace buscando ampliar la matriz productiva de la provincia y para paliar los índices de pobreza que marcan que hay 500.000 mendocinos bajo la línea de pobreza, para eso una alternativa es el desarrollo minero. Modifico dos cosas centrales: al artículo 1 le dejo las sustancias prohibidas, el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio y saco del texto la parte que decía y otras sustancias´, porque creo que las prohibiciones tienen que ser taxativas y dejo abierto el debate, si hay otras que pueden ser peligrosas que se incorporen a la ley, lo que pretendo es sacar esa parte porque no da seguridad jurídica para quien quiera invertir", explicó el diputado de Unidad Ciudadana, que generó rispideces incluso dentro de ese espacio.





Además la iniciativa de Abraham quiere cambiar el artículo que prevee la ratificación legislativa de la declaración de impacto ambiental, "porque para llegar a eso ya se pasó por todos los organismos técnicos habidos, sectoriales, de los municipios de las universidades, entonces la legislatura es poco lo que puede aportar desde lo científico-técnico, porque en la práctica se convirtió en un centro de debate y conveniencia política o electoralista del momento, eso también es serio para los inversores".





mineria-3.jpg



En su lugar el diputado colocó un triple control: uno del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, uno legislativo de una bicameral ambiental y de una red social ambiental. También aumenta en un 50% las regalías que deberían aportar las empresas que se destinarían a obras de mejoramiento de la zona cercana, para el sistema de riego agrícola o reparación de la red de agua potable. Destina otra parte para vivienda, para un fondo de contingencia agropecuaria y para políticas de género.





Críticas y suspicacias

Sin embargo, pese a las explicaciones de sus intenciones y los cambios que pretende, la sola presentación del proyecto abrió una fractura puertas adentro del partido y una lluvia de críticas incluso de intendentes oficialistas.





"La minería no es la solución a la problemática económica, ni diversifica nuestra matriz productiva, compite con ella. Es difícil de comprender que Alejandro (Abraham) que está en contra de que este modelo le entregue la economía a las grandes corporaciones y como solución proponga abrirle las puertas de la minería", se quejó Juani Jofré, referente de Unidad Ciudadana en San Carlos





En tanto el diputado alvearense Gustavo Majstruk remarcó que la iniciativa "termina siendo funcional a Cornejo" y "es mentira que genere puestos de trabajo, en San Juan se corroboró eso".





También se alzó en contra el intendente de San Carlos Jorge Difonso: "esto es un intento para eliminar controles a la actividad minera. Van a intentar hacer por la política lo que no pudieron conseguir por la Justicia, luego de que la Corte fallara la vigencia de esta ley. Las empresas mineras tienen distintos lobistas, no me sorprende este proyecto", dijo.