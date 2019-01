Abusos en el monasterio: El denunciante no se presentó a declarar por consejo de su psicólogo

Por consejo de su psicólogo, el denunciante de haber sido abusado sexualmente por dos monjes de Tupungato no se presentó a declarar en tribunales durante la mañana de este miércoles. Además su abogado recusó a uno de los fiscales que investiga. Los tiempos apremian de cara a la audiencia de prisión preventiva.

Se esperaba que esta jornada fuera clave ya que la víctima debía presentarse ante la Justicia para ratificar y ampliar su denuncia. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Según comentaron fuentes judiciales, los abogados del joven de 26 años aseguraron que su psicólogo le recomendó que no pasara por esa instancia ya que no se encuentra en buen estado mental para hacerlo. No trascendieron más detalles ya que el profesional de la salud todavía no ha sido relevado de su secreto profesional para que aporte datos en el expediente.

Por otro lado, el abogado querellante Sergio Salinas presentó un pedido de recusación contra el fiscal jefe de Valle de Uco, Javier Pascua. Ambos tienen viejas diferencias que ya han tenido que dirimir de la misma forma en causas anteriores.

Lo cierto es que estos puntos deberán resolverse en los próximos de cara al plazo de 10 días que tienen los fiscales para solicitar la audiencia de prisión preventiva contra los curas Oscar Portillo y Diego Roqué, quienes se encuentran detenidos e imputados desde el jueves pasado.

Por Sebastián Salas

Fuente: Diario UNO de Mendoza