Acusan a Cornejo de tener una "escribanía" en la Legislatura

Los albores de la campaña electoral se sienten también en la Legislatura de Mendoza. Es cierto que en el 2018, los parlamentarios, por voluntad propia u obligados por la cantidad de proyectos que envía el Ejecutivo, han trabajado más que otros años. Pero la oposición se queja por el escaso margen de participación que les permiten tener, puesto que, según aseguran, el oficialismo se maneja con quórum propio y lo hacen valer. La frase "la Legislatura es una escribanía" se ha acuñado entre los opositores.

Así, Carina Segovia (PJ), Macarena Escudero (FIT) y Jorge Tanús (UC) consideran falta de apertura para consensuar las iniciativas, además del escaso tiempo para trabajar los proyectos en comisiones. Mientras que el presidente del bloque Cambia Mendoza , César Biffi y el titular de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, defendieron el proceder del oficialismo. Atribuyeron las quejas opositoras -a las que calificaron como "sin fundamento" a que ya se encuentran en modo campaña electoral. Parés hizo hincapié en que el Peronismo no tiene conducción, ni un objetivo y por eso se quedan sólo en la crítica.

Quejas opositoras

"El tema de no consensuar las iniciativas del Ejecutivo, lo hemos hablado en Labor Parlamentaria, pero no nos contestan nada. Nos quejamos, pero no obtenemos respuestas", manifestó la presidenta del bloque del PJ en Diputados, Carina Segovia. Es que este ha sido un modus operandi que se ha repetido en lo que va del año, pero sobre todo, ha ocurrido en el tratamiento de las últimas tres ideas claves de Cornejo: El Código de Faltas, el Código Procesal Laboral y ayer, las leyes de Avalúo e Impositiva. Otro que opinó en forma similar, fue Jorge Tanús (UC) "la escribanía está vigente desde que asumió Alfredo Cornejo. Cuando necesitan del PJ se vuelven más amables, incluso con los intendentes. Pero sino, nos ignoran. El PJ gobernó en minoría durante las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez, en la Legislatura. Y el cornejismo prefirió dejar a la provincia sin Ley de Presupuesto y ni hablar de endeudamiento, ni siquiera nos aceptaron la refinanciación de la deuda pública, que es lo mismo que ellos ahora nos están solicitando aprobar", afirmó Jorge Tanús.





tanus.jpg Jorge Tanús





También opinó Macarena Escudero, del FIT. "No es verdad que nosotros votamos en contra todos los proyectos y que no vamos a las comisiones. Simplemente, no nos dan tiempo de estudiar y no nos aceptan cambios. Obviamente que en algunas propuestas directamente no participamos, porque implicaría hacerlas de nuevo", expresó. Como ejemplo de proyectos en los que si se trabaja en conjunto, Escudero mencionó el Código de Familia y el Nuevo Régimen Jurídico para Menores de Edad. Estas dos propuestas han sido debatidas en la Bicameral de Niñez y se les ha dado a los legisladores espacio para hacer aportes.