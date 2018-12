Ahora fue Mema el que dio marcha atrás con el arranque de Mendotran

La desinformación y la confusión son la constante entre los mendocinos que no saben qué micro deberán tomarse, ni a cuánta distancia de sus destinos los dejarán con el nuevo sistema de transporte que comenzará a funcionar. Frente a la polémica, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, explicó ayer que dará unas semanas más para mejorar las fallas, y que será el 1 de enero la fecha de inicio y no a mediados de diciembre como estaba previsto en un principio.





Los usuarios son los que más se han manifestado en contra. Una de las principales críticas es que hay falta de conexión, lugares que quedan sin colectivos y los tiempos de viajes son mayores a los actuales. Otro de los puntos expresados es que deben caminar más en zonas que muchas veces son inseguras.

Los adultos mayores indicaron que su principal inconveniente es la desinformación, ya que no conocen la herramienta propuesta por el Gobierno (internet o apps) para saber qué micro se tienen que tomar con el nuevo sistema, Mendotran.





"Hay una gran falta de información. Deberían entregar algún panfleto así como hacen durante las campañas electorales. Mucha gente no maneja internet e incluso no todos tienen acceso a esta herramienta. Además, si uno se mete es un lío que no se entiende nada", remarcó una usuaria a Diario UNO.





El lado positivo y el negativo

Sin embargo, también hubo personas que se mostraron conformes con el cambio ya que se descongestionará el caos vehicular del microcentro.





"Hay usuarios que son tan cómodos. No quieren caminar y si los pueden dejar en la puerta de la casa o en el despacho de gobernador, mejor", dijo enojada una usuaria del transporte público.





Las ONG de la provincia que se enfocan en la defensa de los consumidores coincidieron en que los usuarios están perdidos y no tienen idea de qué se trata.





La presidenta de la Asociación Protectora, Romina Ríos, puntualizó que hace semanas reciben constantes reclamos de la gente. Indicó que si bien la licitación se hizo en enero, los mendocinos se han enterado hace muy poco de que cambiará todo el sistema.





"Creo que se han pautado demasiado sin dar información a los más afectados que son los usuarios", dijo.





Por otra parte, contó que los usuarios están juntando firmas para demostrar su descontento con el nuevo sistema de transporte. Especificó que lo está haciendo una chica particular a través de change.org, que es una página de internet en donde se realizan peticiones en pos de una determinada cuestión. También está el diputado Mario Vadillo (PI) convocando a que lo hagan, detalló Ríos.





"Desde la ONG llevo todas las inquietudes al órgano consultivo del EMOP (Ente de Movilidad Provincial), y en el muro o por privado los miembros me pasan sus posturas", concluyó.





La presidenta de la Asociación de Consumidores Mendocinos, Gisela Lamberti, resaltó que el principal problema que ven ellos es la falta de accesibilidad a la información. Coincidió al igual que los usuarios y la ONG Protectora, que es muy difícil poder entender el nuevo trazado.





"No puedo decir que nos negaron el expediente, pero cuando lo pedimos digitalizado para analizar las propuestas de todas las empresas y explicarle a la gente, no lo tenían. Como asociación, ¿cómo hacemos para estudiarlo y plantear críticas constructivas?", aseveró.





Lamberti llamó a la sociedad a que se inscriba y se presente en la audiencia pública del miércoles próximo, desde las 9, en la Nave Universitaria, de Ciudad. Explicó que si bien es por la nueva tarifa, estarán todas las autoridades de la Secretaría de Transporte para hacer los reclamos pertinentes.





"No hay marcha atrás, el nuevo sistema empezará a regir pero a través de la queja se pueden ir corrigiendo temas como la falta de conexión", concluyó.





La palabra oficial

El secretario de Servicios Públicos tomó la posta y respondió muchas de las críticas planteadas. Natalio Mema admitió que hay fallas en el nuevo servicio tanto en la carga como en los recorridos. Explicó que no están las redes de los recorridos 100% cargadas, y que las van modificando permanentemente de acuerdo a lo que le plantean los usuarios.





"Es lógico y bueno que suceda ahora este debate. El trabajo lleva 7 años, y en particular, hace 11 meses que estamos de lleno metidos en el proceso para que entre en vigencia el nuevo sistema de transporte", dijo en diálogo con radio Nihuil.





"El sistema de simulación se está calibrando todavía, porque estamos haciendo cambios para que el margen de error sea el mínimo para cuando los nuevos colectivos comiencen a circular. Escuchamos todo y estaremos todo el año que viene poniendo a punto los recorridos", agregó el funcionario.





Sobre los principales reclamos de los usuarios, Mema señaló que a partir de la semana que viene habrá 30 personas distribuidas en los lugares de más afluencia de personas para asistir a los usuarios y que se dispondrá de más personas en el 148 para aquellos que quieran consultar por teléfono.





Además negó que haya barrios a los que los micros no vayan a ingresar o que las personas tengan que caminar por zonas inseguras. Recordó que están en plena modificación y carga, por lo que semana a semana se podrá ver cómo va quedando la red completa.





"Vadillo al ataque"

El diputado Vadillo denunció que AUTAM –la asociación que nuclea a los dueños de los micros– "dirigió" todo en este nuevo sistema de transporte. Manifestó que "orquestó tanto las licitaciones como los recorridos", y que el mayor problema fue que "no se hizo cargo de las inversiones en las redes troncales".





"El Gobierno se hará cargo de poner la plata para el servicio troncal, y una vez finalizado las empresas privadas agarrarán los troncales para su ganancia", dijo el legislador.





Apuntó que priorizaron lo que les conviene en base a sus costos e ingresos, y no en base a las necesidades de los usuarios.





Vadillo señaló al Gobierno provincial como el mayor responsable y dijo que están tirando de la piola en un momento donde lo único que le queda a la gente son cosas mínimas, como tener un recorrido razonable para llegar al trabajo.





"El gran aumento que se viene por la quita subsidios, los recorridos, las largas caminatas, las zonas inseguras por las que deberán pasar a pie, los lugares que quedan sin conexión, enojan terriblemente a los usuarios", finalizó Vadillo.