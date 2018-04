Anestesista abusador: cientos de padres buscan información

"Atentos a la cantidad de consultas que el Ministerio Público Fiscal ha recibido por el caso del anestesiólogo Jorge Maddio (56), acusado de producir pornografía infantil, se informa a la población que aquellos padres de menores que hayan sido intervenidos en el hospital Humberto Notti o en la clínica privada desde la cual se emitió la primera denuncia pueden tomar contacto a través de internet".





Este comunicado indica que ya hay cientos de padres y madres que se han acercado a la Justicia con gran preocupación, puesto que sus hijos han sido operados con la intervención de Maddio.





Por otra parte, el fiscal Gonzalo Nazar, adjunto en la causa que lleva adelante Virginia Rumbo, subrayó que se encontraron en posesión de Maddio 7.000 videos de pornografía infantil y 2 realizados por él en las instalaciones del Notti. Estos dos videos, datan de marzo de 2017.





En cuanto a la versión oficial del hospital, desde el Ministerio de Salud de Mendoza aseguraron que Raúl Rufeil, director del centro asistencial, está esperando que lo llamen a declarar y le muestren los videos para que él diga si se trata del hospital o no.





"Él no puede asegurarlo porque no ha visto la filmación, y hasta tanto no lo haga no va a emitir opinión al respecto", dijeron desde esta cartera.





Los detalles

El martes 24 de marzo se detuvo al anestesista Jorge Maddio por producción de pornografía infantil. La causa había comenzado en noviembre pasado, con una denuncia de una enfermera de la clínica privada donde el médico trabajaba. De lo que se lo acusa a era de "filmarse mientras revisaba en su carácter de anestesiólogo a los pacientes menores, y sacarles fotos en algunos casos, y en realizar tocamientos que en principio exceden la normal realización de sus actividades como anestesiólogo", dijo Nazar.





Por otra parte, también pidieron a los padres de los niños que tienen dudas de que sus hijos puedan haber sido abusados por el anestesiólogo, que se acerquen a denunciar.





"Quiero aclarar que los indicios que muestran los videos nos conducirían a imputarlo por esta figura -artículo 119 y siguientes del Código Penal- sin embargo, se trata de un delito de instancia privada. Para investigar y llevar a juicio esta situación es necesaria la denuncia de la víctima y de sus representantes legales", sostuvo Nazar, y agregó: "Desde la fiscalía de la doctora Virginia Rumbo se intenta localizar las identidades de los menores y, por supuesto, a sus padres, para que entren en conocimiento de la investigación y manifiesten su voluntad o no de instar la acción penal".





Internado en El Sauce

En cuanto a la situación de Maddio, el fiscal Nazar aseguró que en cuanto supo de su imputación –realizada el 24 de marzo– el anestesiólogo colapsó psicológicamente y fue internado en el hospital psiquiátrico El Sauce. También aclaró que los médicos informaron que tendrán un diagnóstico claro sobre el acusado dentro de una semana o 10 días.





Nazar dijo que, en principio, Maddio no podría ser declarado inimputable.





El director del Notti quiere que lo llamen a declarar

Raúl Rufeil, director del hospital Notti, no quiso ayer dar declaraciones personales, sino que lo hizo a través del departamento de prensa del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Según indicaron, Rufeil se ha comunicado con la fiscalía que investiga el caso, para solicitar que lo llamen a declarar. Esto, con el fin de ver los videos que aseguran que fueron realizados en el Notti.

Aclararon que la Justicia sólo citó a dos anestesistas para que vieran el material y dijeran si el lugar de la filmación era el hospital pediátrico. Mientras, el fiscal Gonzalo Nazar asegura que sí se trata del Notti, Rufeil dice que hasta que no vea los videos no lo confirma. Por último, aseguraron que no han recibido consultas de padres y tampoco se han comunicado con los mismos.