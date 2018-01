Argentinos en Reñaca: alcohol, descontrol y varias provocaciones

renaca1

Fuente: Diario UNO de Mendoza

Como cada verano, miles de mendocinos (y otros argentinos) invaden las playas de Reñaca en Chile.En esta invasión argentina, en los últimos días se han visto escena de descontrol, con adolescentes y otros jóvenes tomando alcohol delante de la marina chilena, que llega a la playa para poner algo de orden.En otros momentos, se ve en un video a un joven subido a superficie y que cuando se está bajando vuela un botellazo.Tampoco faltan las provocaciones, en este caso a través del fútbol, donde se les recuerda a los chilenos que no van al mundial de Rusia 2018 a través del cántico "el que no salta no va al mundial".