Bañarse en lugares prohibidos puede ser multado con $120 mil

Desde la Secretaría de Ambiente han establecido los lugares aptos para refrescarse en los espejos de agua. Estos son: el dique El Carrizal, las Playitas de Luján (en las inmediaciones del río Mendoza), San Carlos (en las inmediaciones del río Tunuyán) y Alvear (en las inmediaciones del río Atuel).

Quien ponga en peligro su vida bañándose en lugares prohibidos, puede arriesgarse a afrontar multas de hasta 120 mil pesos y, a través del Código Contravencional, también pueden ser sancionados con multas económicas de hasta $ 4.750, arresto de 2 a 5 días o trabajo comunitario de 5 días.

Según comentaron desde el Gobierno, son cerca de 200 actas las que elaboraran personal náutico en los diferentes espejos de agua por no uso de chaleco salvavidas, alcoholemia, nadar en zonas no permitidas y embarcaciones no registradas, entre otras cosas.

El fin de semana largo de fines de 2018 y año nuevo, se registraron más de 50 mil personas en los principales espejos de agua de Mendoza (Potrerillos, El Carrizal, El Nihuil, Valle Grande y Los Reyunos, entre otros) y El Carrizal es el único apto para nadar en las zonas debidamente señalizadas y autorizadas.

