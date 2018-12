Banco provincial: aval de políticos y empresarios

El gobernador lanzó su idea de volver a tener un banco provincial -esta vez con inversión privada- , y pese a las malas experiencias del pasado, el empresariado local pareció entusiasmarse con la probabilidad. Igualmente todos coincidieron en una misma exigencia: "que no se convierta en una herramienta de la política".





"Hemos conseguido tener autonomía fiscal de la Nación, pero para desarrollar políticas económicas locales necesitamos más dinero. Por eso me gustaría tener un banco provincial propio, que subsuma al Fondo para la Transformación y el Crecimiento", confió Cornejo a Diario UNO el domingo, desnudando su idea de recuperar el propio banco, pero en un formato mixto.





Ayer en medio del balance de sus 3 años al frente del Ejecutivo, el gobernador amplió en Radio Nihuil, el proyecto que tiene en manos, y que al parecer lo desvela: "puede ser un banco de inversión o como el que hemos tenido en Mendoza, pero con inversión privada, con gerenciamiento privado no que pase lo que pasó en la década del 90, con un banco tremenda mente politizado, que daba créditos que no se pagaban, daba crédito de favor y terminó quebrado. Hoy el gran porcentaje de la deuda que tiene Mendoza proviene de la privatización de esos bancos y de los pasivos que quedaron. Aquel no era un gerenciamiento profesional, sino muy político que lo destruyó", recordó.





Ante aquella mala experiencia del pasado, el mandatario marcó la diferente situación que atraviesa hoy el Estado mendocino "que no tiene fondos como para crear un banco propio,con capital puro del Estado, lo que si tiene es una finanza saneada, por la que puede negociar con un privado. Al crear un banco mixto, la salvaguarda son los privados, los privados no van a prestar para perder. Esa salvaguarda es importante", resaltó y remarcó que ningún banco privado ha quebrado en el último tiempo.





Analizando las experiencias de otras provincias, como es por ejemplo San Juan o Neuquén que tienen sus propios bancos, Cornejo abrió la posibilidad a distintos formatos de funcionamiento del futuro banco mendocino: "estamos estudiando porque hay distintas modalidades, mixtos, 50% y 50%, mayoritariamente privado y mayoritariamente estatal pero con gerenciamiento puramente privado, en donde el capital pueda ser estatal, pero el gobierno no toma decisiones", lanzó.





Si bien Diario UNO intentó conocer algunos detalles más del proyecto cornejista para un banco provincial, desde Casa de Gobierno adujeron que "todo está en estudio" y aseguraron que cuando se avance en el formato a aplicar se darán mayores precisiones.





Sin embargo, la sola mención de la posibilidad generó expectativa en el sector empresarial. Desde la Federación de Empresarios de Mendoza (FEM), su presidente Alberto Carleti, asumió que el tema será materia de discusión en la reunión de esta semana de esa federación.





La oposición lo vio bien

La idea también consiguió aprobación en un sector de la oposición. De echo el mismo diputado Jorge Tanús, de Unidad Ciudadana, calificó el proyecto de "atendible", y recordó que tiempo atrás ingresaron tres proyectos similares a la Legislatura, uno de Julio Cobos (cuando fue gobernador) otro del ex ministro de Hacienda de Francisco Pérez, Marcelo Costa y uno de su autoría.





También el actual presidente del Peronismo local, Guillermo Carmona analizó la iniciativa del Ejecutivo de crear un Banco para Mendoza, y sacó a relucir que fue una iniciativa que propuso en 2015 cuando fue precandidato a gobernador. Carmona, como presidente del PJ no se manifestó a favor ni en contra, pero dejo entrever que es una cuestión que requiere de análisis y de consenso político.





"Es algo que se iniciaría con Cornejo pero no está garantizado que la próxima gestión sea del mismo signo. Entonces, hay que hablarlo porque es una propuesta que la próxima gestión debe concretar", adelantó, sin cerrar las chances de discutir la propuesta cornejista.





Después a título personal aseguró que a las actividades económicas de la provincia les vendría bien "contar con un instrumento financiero como un banco estatal. Igualmente me parece extemporáneo que Cornejo lo plantee hoy", indicó.





Fuente: Diario UNO de Mendoza