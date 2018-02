Calculan que 1.500 docentes accederán a cargos directivos

Enormes expectativas generó el año pasado el llamado a concurso para cargos de jerarquía directiva. Tanto es así que más de 3.500 docentes se presentaron aunque los puestos en juego no superaban los 900. Ahora, con varias instancias rendidas, muchos de los que fueron avanzando tienen la ansiedad de saber si finalmente accederán a la dirección.

Dependiendo de la especialidad para la que se presentó cada uno es lo cerca o lejos que está de ser oficializado. Por ejemplo, tanto Educación Especial como los Centros de Capacitación de Trabajo (CCT), que fueron los que menos aspirantes tuvieron, ya terminaron todas las instancias y se oficializó la fecha de toma de posesión.

Sin embargo, en otros como Nivel Primario o Secundario esto no fue así, dado que la cantidad de personas que rindieron fue tan grande que todavía no avanzaron hasta la segunda o tercera instancia, respectivamente.



Sin embargo, aunque no hay cifras exactas de la cantidad de docentes que van a terminar aprobando, en la Dirección General de Escuelas (DGE) estiman que alrededor de 1.500 serán los que accedan a los cargos directivos.



Esta noticia de por sí es positiva para muchos de los que rindieron, ya que si aprobaron la primera instancia que fue el examen escrito tienen grandes posibilidades de terminar aprobando todo el concurso.



"Por lo que venimos viendo, la cantidad de personas que viene avanzando es lo que esperábamos. El porcentaje que rinde bien es casi parecido en todos los exámenes", explicó Nory César, coordinadora general del concurso.



Agregó que seguramente sea uno de los concursos en los que más personas aprobarán, dado que se brindó mucha capacitación previa y en líneas generales llegaron preparados de manera adecuada al examen.



"Aparte el jurado ha tratado de ayudar para que avancen. Esto no es un examen de estudio de memoria y rendir, sino que se buscan buenos gestores de escuela y han capacitado para eso. El jurado lo hizo en función de la impronta que cada uno le pone, no hay intención de bajar personas", agregó César.



Los problemas de siempre

Las autoridades de la DGE están sumamente satisfechas con el resultado provisorio que están obteniendo del concurso de jerarquías directivas, sin embargo, ya saben que en algunos casos los cargos sobrarán y en otros casos faltarán.



Por ejemplo, calculan que los docentes que accederán a cargos en Nivel Primario serán más de la cantidad de cupos disponibles, mientras que en Educación Especial ya está confirmado que serán muchos menos de los lugares a ocupar.



"En Educación Especial había 52 lugares y solo 18 personas. Pero lo sabíamos de antemano porque generalmente hay pocas docentes e incluso las que rindieron eran las mismas que ya venían ejerciendo como directoras suplentes, no había muchas más", aclaró la coordinadora de la DGE.



La explicación que encuentran a la falta de docentes en ese nivel es que tiene modalidades distintas en comparación a una maestra de primaria, que puede dar clases en cualquier grado del ciclo, y como las especialidades son diferentes y variadas, no hay tanta cantidad de postulantes.



Por ese motivo, desde la DGE ya están analizando alternativas para generar una propuesta atractiva y que sean más los estudiantes que se decidan por Educación Especial al comienzo de su carrera de formación docente.



