Caro Gero es la primera persona de sexo indefinido

Dos personas mendocinas realizaron los trámites en el Registro Civil para que su documentación no especifique ningún sexo. Una de ellas fue Caro Gero, quien hasta hace algunos días figuraba como María Carolina González Devesa mientras que ahora su partida de nacimiento dice Gerónimo Carolina González Devesa.





Caro Gero es médica y no tiene problemas en cómo le digan, ya que a pesar de haber nacido en un cuerpo femenino nunca se sintió mujer, pero tampoco se considera un hombre.





Desde ahora, en el casillero donde se indica el sexo en su partida de nacimiento figura una línea, y el próximo paso es modificar su DNI.





diario La Nación desde "La verdad es que he sido una privilegiada, por mi situación económica, familiar y color de piel. Pero vivir lo que yo viví no es fácil ni igual para todos. Por eso, esto es un gran paso para todos. Es una gran paz interna llegar a la legalidad como yo me percibo. Un logro y un cambio en el mundo de algo que puede pasar y sumar a que llegue esta información a un montón de personas que se perciben de esta forma, pero nunca pensaron que podían ser legales de esta forma", expresó Caro Gero en una entrevista concedida aldesde Mendoza





Según explicó la joven, desde muy pequeña notó que no se sentía cómoda siendo una niña, y recuerda que siempre le gustó más vestirse como varón.





Durante la adolescencia notó que prefería estar con mujeres e incluso mientras cursaba la carrera de Medicina se casó, pero al poco tiempo se separó porque seguía sin sentirse bien.





"Me había recibido de médique. Me había casado. Tenía trabajo en una ambulancia, en un servicio de emergencias. Todo tenía que ir bien, y sin embargo no estaba bien. Sentía que necesitaba más cosas, otras cosas. Más cambios", indicó en este caso al diario Clarín.





Esos cambios finalmente llegaron el pasado viernes, cuando se hizo oficial que ya no será reconocida como mujer, pero tampoco como hombre, sino como se autopercibe, una persona sin sexo definido.





Legalidad

El Gobierno de Mendoza legitimó el pedido de las dos personas que solicitaron modificar la consignación de su sexo a través de un comunicado oficial.





"La Dirección del Registro Civil de Mendoza informa que a través de la Resolución 420/2018 se ha hecho lugar a la solicitud de dos personas mendocinas que requirieron el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida y correspondiente rectificación registral solicitando en forma expresa que en su partida de nacimiento no se consigne sexo alguno (Ley 26743, artículo 2. Identidad de Género)".





La subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, Eleonora Lamm, destacó la importancia de esa resolución, ya que se trató simplemente de un trámite administrativo y no hubo necesidad de darle intervención a la Justicia.





"Fueron muchas reuniones y charlas y el pedido llegó hasta el gobernador", contó Lamm a Diario UNO y subrayó que la resolución es importante porque es el primer caso en el mundo como antecedente administrativo, ya que no coloca definición en cuanto a sexo.





"En otros países lo que se habilitaba era poner una U, X u otra cosa, pero no dejarlo en blanco. Aquí se permitió esto", Lamm.