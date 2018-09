Caso Janet Zapata: condenaron a prisión perpetua a Minati

Justo en el día que se cumplen dos años desde la última vez que fue vista con vida, la Justicia dictó sentencia por el asesinato de Janet Zapata (29). El Tribunal condenó con prisión perpetua al principal sospechoso, la pareja de la víctima Damián Minati (31), pero el fallo dejó un sabor amargo en los familiares ya que absolvió a otro de los sospechosos.

Tras cuatro horas de deliberación, cerca de las 20.30 de este viernes se leyó la sentencia. Damián Minati recibió por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género la máxima pena que contempla el Código Penal.

Su amigo, Juan Orlando Manzano (42), fue condenado a 10 años de prisión como partícipe secundario del hecho. En tanto que Claudio Quiroga (31) fue absuelto por el asesinato y recibió un año de prisión por una causa acumulada de violencia de género contra su expareja. De esta forma, se ordenó su inmediata libertad.

Este último punto fue el que hizo ruido en los familiares ya que el propio Quiroga había admitido haber cavado el pozo donde luego enterraron el cadáver –había declarado que lo hizo creyendo que era para arroja basura- y hasta su defensa había solicitado una pena de dos años durante los alegatos.

Llantos e insultos resonaron en la planta baja del Poder Judicial tras la lectura del fallo. El hermano de la víctima fatal, Mauro Zapata, manifestó que "han dejado en libertad a un cómplice del asesinato. Cambian las leyes. Esta Justicia es hipócrita. Minati tuvo la ayuda explícita de estas dos personas".

Dentro de cinco días hábiles el Tribunal integrado por Jorge Coussirat, María Alejandra Ratto y Carlos Díaz difundirá los fundamentos de la sentencia. Entonces, las partes tendrán un plazo de diez hábiles para presentar algún recurso o apelación.

minati manzano quiroga janet zapata.jpg Minati, Manzano y Quiroga antes de escuchar la sentencia. Foto: Luis Amieva.





Extensa jornada

El día arrancó a las 14.30 con la continuación de la etapa de alegatos –había comenzado el miércoles-. Fue el turno de los representantes de la pareja de la víctima, Damián Minati (31), y de Juan Orlando Manzano (42).

El abogado Esteban Girone aseguró que no hay forma de probar que Manzano cometió el hecho de sangre. "La hipótesis anterior se cayó. Mi pupilo prestó un auxilio que no fue indispensable, esencial ni acordado. No acordó hacer un pozo ni ofreció dinero", alegó.

El letrado solicitó 2 años de prisión -quedaría en libertad porque ya los cumplió- por encubrimiento agravado. Como segunda opción, opinó que debe ser condenado a 10 años como partícipe secundario del homicidio.

Luego siguió la abogada Gemina Venier -junto a Lucas Soler representa a Minati-, quien enunció un detallado alegato tratando de contrarrestar la versión del representante de la familia Zapata. Comenzó diciendo que no está en discusión ni la materialidad del hecho ni la autoría de su cliente.

Descartó que el hecho estuviera planificado de antemano argumentando que "¿creen que un verdulero de un barrio humilde va a pagar dos mil pesos para el cumple de su hija si sabía que minutos después iba a matar a su esposa?".

La letrada también descartó que se trate de un caso de violencia de género asegurando que en el debate no se demostró que antes del crimen la haya golpeado, amenazado o ejercido violencia económica. "Janet fue descripta como una mujer independiente, extrovertida. El sumiso era él", manifestó.

El alegato culminó con el abogado Lucas Soler solicitando 14 años de cárcel por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo con circunstancias atenuantes.

El miércoles pasado, la fiscal Daniela Chaler había pedido prisión perpetua para Minati, 14 años para Manzano y 13 para Quiroga; el abogado querellante sugirió la máxima pena para los tres acusados y la defensora oficial Ximena Morales solicitó 2 años para Quiroga.