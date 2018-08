Coimas K: Abal Medina involucró al "Chueco" Mazzón

El famoso operador peronista, ya fallecido, Juan Carlos Mazzón quedó envuelto en las coimas K, luego de que el ex Jefe de Gabinete, Juan Abal Medina asegurara que Mazzón recibía los aportes de campaña e "instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizada de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía".

"No participamos ni contactamos personas o empresas pidiendo o recibiendo de estas suma alguna; desconocíamos quienes cómo, dónde cómo y por qué entregaban dinero, más allá de la presunción de que eran aportes voluntarios como se me había indicado; y no obtuve rédito personal de esto, sino que fueron en su totalidad entregados a Mazzón para los fines propios de las campañas electorales que se avecinaban en ese momento", alegó el ex funcionario, que negó saber que fueran parte de coimas el dinero recibido.

La figura de Mazzón fue muy importante para el peronismo mendocino, al punto tal que después de su muerte, el PJ no ha logrado mantenerse unido.

Mazzón lideró el sector Azul del justicialismo de Mendoza y fue nexo y estratega a la hora de elegir candidatos y armar listas. Con Néstor Kirchner en el poder, llegó a ocupar el cargo de coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales, llegando a tener su despacho en la Casa Rosada.







Fuente: Diario UNO de Mendoza