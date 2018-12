Condenaron a Mariano Luque por el asesinato de Johana Chacón

Tras más de cuatro años y medio de investigación, la Justicia condenó a Mariano Luque (36) como autor del asesinato de Johana Chacón , la joven lavallina de 13 años que desapareció a mediados de mayo de 2012.





Los jueces Rafael Escot, Gonzalo Guiñazú y Aníbal Crivelli le dieron 24 años al imputado por la calificación de homicidio simple. Esta pena se unificó con los 12 años que Luque había recibido por el crimen de Soledad Olivera y deberá estar 32 años encarcelado.





Durante la etapa de alegatos el fiscal Alejandro Iturbide había solicitado prisión perpetua por homicidio criminis causa, es decir, entendió que Luque ultimó a la menor para ocultar otro delito que podrían ser los presuntos abusos sexuales que sufrió o el crimen de Olivera.





mariano-luque.jpg Cada vez más complicado. Mariano Luque podría recibir hasta prisión perpetua. Foto: Maxi Ríos / Diario UNO.









Si bien los fundamentos se ventilarán la semana que viene, los magistrados cambiaron la calificación a homicidio simple y le dieron una pena cercana a la máxima que contempla ese delito -va de 8 a 25 años-.





También se extrajo una compulsa para investigar por falso testimonio a Luis Curallanca, el dueño de la finca donde ocurrió el asesinato. Se trata de un delito por el que puede se condenado hasta con 10 años de cárcel.





Tras el fallo, Silvia Minoli, directora de la escuela donde acudía Johana y una de las personas que impulsó la investigación, aseguró que "ha sido un juicio de lujo. Hacía mucho que no escuchábamos una perspectiva de género. No me pone feliz que haya alguien en la cárcel, el objetivo es otro, que tomemos conciencia y aprendamos a denunciar".





Fuente: Diario UNO de Mendoza