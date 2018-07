Confirmaron que las nenas de Tunuyán murieron intoxicadas por monóxido de carbono y no con un alimento, como se especulaba.





Los Yupanqui contaron que empezaron a sentirse mal en la noche del miércoles aunque, igualmente, se acostaron a dormir. Iban a ver al otro día cómo se despertaban y si pedían ayuda. Pensaron que era una intoxicación por algún alimento. Pero a la mañana del jueves fue tarde. Dos niñas habían fallecido y el resto de la familia debió ser trasladada al hospital con síntomas de descompostura.





Ese fue el panorama con el que se encontró el jueves la policía y personal del Servicio de Emergencia Coordinado en una casa de finca, en el paraje El Algarrobo, de Tunuyán, sobre la calle Lugones.





Desde hacía dos semanas vivía ahí esta familia de nacionalidad boliviana que sufrió aparentemente una intoxicación por monóxido de carbono que se cobró la vida de Nicol (7) y Margot (13), que no llegaron a salir con vida ni a ser atendidas fuera de la propiedad. Sus padres y dos hermanos de 5 y 18 años quedaron internados, fuera de peligro.





Así lo confirmó el jefe de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud de Mendoza, Daniel Rabino, este viernes por la mañana en La Red Mendoza.





"El cuadro ha sido tan difuso, tan raro. Se hizo un abordaje interdisciplinario con médicos de distintas áreas, se consultó con Toxicología y la verdad es que no se definió el cuadro lo suficiente en los sobrevivientes para saber con certeza una causa", expresaba previamente el jueves el médico Rodolfo Guillén, coordinador de Salud en el Valle de Uco, que detalló las hipótesis mencionadas pero que aseguró que será el análisis toxicológico y la necropsia lo que servirán para a esclarecer qué pasó.





"Una de las primeras hipótesis fue por veneno para ratas. Pero la mujer nos aseguró que ella no usaba y que no había en el lugar. Después contaron que desde el lunes están comiendo una suerte de guiso con el arroz y el charqui cortado en trozos pero también que compraron un picante en la feria de Cordón del Plata", detalló Guillén acerca de los datos que sirvieron para acompañar el estudio de los análisis que no terminaban de ser claros hasta este viernes.





También se puso el foco en el monóxido de carbono como otros de los motivos, pero en la escena en donde fallecieron las menores personal policial y de la fiscalía les comentaron a los mismos médicos que no había indicios claros de algún artefacto o fuente más que un anafe. Finalmente se confirmaría esto.





Impacto en la comunidad

Más allá de lo estremecedor que puede ser para cualquiera la noticia de la muerte de dos niñas, la historia conmocionó de forma considerada a los vecinos de este paraje ubicado entre Tunuyán y Tupungato, a pesar de que "era una familia nueva", como señalaron algunos.





Según contaron los mismos propietarios de la finca en donde está ubicada solitaria la vivienda –a un par de kilómetros del centro de salud y de la misma barriada distrital–, los Yupanqui habían llegado desde Bolivia hacía dos semanas a remplazar en la casa a una familia que también era oriunda de este país.





De hecho, los ex cuidadores de la zona cultivada les han dejado a su cuidado una moto y otras pertenencias.









