Controlan la pesca en la Laguna del Diamante

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial inauguró, el pasado viernes, la temporada de accesos al Área Natural Protegida ubicada en el departamento de San Carlos, que cuenta con una laguna con fauna ictícola, visitada frecuentemente por pescadores.

En este contexto, los inspectores de Fauna, Náutica y efectivos de la Policía Rural, realizaron controles a los pescadores para corroborar que contaran con las licencias de pesca correspondientes y que las metodologías de pesca utilizadas fueran las correctas. Luego de fiscalizar a los pescadores presentes no se constataron infracciones a la Ley de Pesca.

Por otro lado, se supervisó, junto a los Guardaparques de la reserva que los pescadores contaran con el certificado de desinfección de sus waders, floattube y botas de vadeo para prevenir el ingreso del alga Didymo considerada una exótica invasora, esta acción se enmarca en la estrategia provincial de control de exóticas invasoras.

Tarifas de ingreso para esta temporada

Menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados: Sin cargo.

General por persona sin pernocte: $172.

General por persona por dos días o más: $283.

En cuanto a los andinistas que deseen realizar trekking o ascenso al volcán Maipo deberán abonar $836 y $2.042 para los extranjeros.

Recomendaciones para los visitantes

Consultar el pronóstico meteorológico y el estado del camino de acceso. En caso de ingresar al área natural protegida para pescar, se deberá sumergir completamente los waders, floattube y botas de vadeo en los contenedores de los puntos de desinfección, medida utilizada para prevenir el ingreso del alga Didymo en los equipos de los pescadores.

Cómo llegar

Transitando al Sur de la Ciudad de Mendoza, por Ruta Nacional 40 hasta la localidad de Pareditas en San Carlos, tramo que comprende unos 120 km aproximadamente. Desde Pareditas se puede ir por la Ruta Provincial 101 o por la Ruta 40 hasta el empalme con la Ruta Provincial 98 y desde este

punto, hay que dirigirse hacia el oeste. Este tramo, desde Pareditas hasta el ingreso a la reserva, es de cerca de 100 km.

En cuanto al camino, hasta la localidad de Pareditas hay ruta asfaltada y en buen estado. Desde este punto existen tramos del camino consolidado en regular estado de conservación.

La reglamentación

A sólo efecto de velar por la seguridad de los visitantes y la conservación del ambiente, en la Laguna del Diamante, como en todo el resto de áreas naturales protegidas de Mendoza, no se puede arrojar piedras u otros objetos por las pendientes, acampar o comer fuera de los lugares

autorizados, ingresar con armas de fuego, explosivos, pirotecnia, artificios de caza o cualquier otro tipo de armas, realizar inscripciones o grafitos en las rocas, dañar, destruir o hacer inscripciones en la cartelería y señalética.

Por otro lado, la reglamentación vigente indica que no se puede ingresar con perros u otras mascotas, circular por zonas no autorizadas o a campo traviesa, extraer elementos de la flora o fauna, dañar o molestar a los animales del lugar, dañar o destruir las instalaciones existentes, encender fuego en lugares no autorizados y arrojar residuos.

En caso de llevar artículos no autorizados, estos se podrán dejar en bolsas numeradas que entrega personal de Guardaparques en la seccional de Alvarado y serán reintegrados nuevamente al retirarse de la reserva.