Cornejo: "Al Gobierno nacional le tocó bailar con la más fea"

Luego de realizar la apertura de sobres de la licitación para las obras de mejoras en la ruta 7, el gobernador Alfredo Cornejo dialogó en exclusiva con radio Nihuil y realizó un repaso por los temas más importantes de la agenda provincial, nacional e internacional.





Para empezar y haciendo referencia a la crisis económica que afronta el país, aseguró: "Al Gobierno nacional le ha tocado bailar con la más fea, que es salir de una economía muy enredada, de bases poco sólidas y muy mentirosas".





De todas formas, se mostró confiado en que las medidas adoptadas por la Nación servirán para construir "una economía más sana".





"Será mejor para todas las personas de bien del país y de la provincia, para los que trabajan y estudian, que quieren progresar por sus esfuerzos, y que creo yo que somos la gran mayoría".





En ese sentido, destacó que el proyecto de Presupuesto 2019, que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, tiene algunos aspectos positivos para la provincia.





"Estamos conformes en líneas generales con lo que está saliendo. El tema del espumante es un gran reclamo del sector vitivinícola, que se lo ha asociado a un producto de lujo cuando en realidad son pymes que lo producen y la mayoría de ellos en Mendoza, el 90%. Además, tiene mucho trabajo humano y no tanto de la tecnología", consideró.





Respecto del proyecto presentado para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, afirmó que obtuvieron un avance sustantivo.





"Creemos que las personas que pagamos Ganancias debemos estar equiparados también a los jueces y funcionarios judiciales. Tiene preferencia el despacho para ser votado antes de que termine este 2018", confió el gobernador.





Comicios separados o no

En cuanto a la posibilidad de desdoblar las elecciones, apuntó que por el momento no es un tema resuelto y que seguramente no habrá definiciones hasta marzo del 2019, que es la fecha límite para tomar la decisión.





Bolsonaro, una alerta

Al ser consultado por las elecciones de Brasil que se desarrollarán el domingo, y que tienen como firme candidato a ganarlas al ultraderechista Jair Bolsonaro, Cornejo dijo que se trata de un llamado de atención a la dirigencia política de la región. "Lo que trato de explicar muchas veces en Mendoza es que hay una gran demanda de autoridad, que no es autoritarismo, y de orden, que tiene la sociedad pero la dirigencia política no da cuenta de eso. Si no existe, lo van a expresar líderes muy extremos como lo es Bolsonaro, con lo cual los dirigentes políticos deberían tomar nota de esta situación", resaltó.





Sostuvo que las expresiones del candidato que ganó la primera vuelta con el 46% de los votos son muy duras y extremas, pero que hay que esperar a ver cómo se desarrolla en caso de imponerse nuevamente. "Por supuesto que las elecciones del país más influyente para Mendoza, como es Brasil con el comercio, nos interesan", cerró Cornejo.





Fuente: Diario UNO de Mendoza