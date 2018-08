Cornejo: "Con esta ley está ganando el pueblo de Mendoza"

Este martes, el Poder Judicial fue sede del Seminario Internacional de Juicios por Jurados. Durante la actividad se llevaron adelante numerosos paneles, donde se abordó la temática de la participación ciudadana en la Justicia Penal.





El encuentro contó con la presencia de las académicas internacionales Valerie Hans, de la Universidad de Cornell, Nueva York, y Paula Hannaford-Agor, del National Centre for State Courts. Las especialistas en juicios por jurados disertaron acerca de los diferentes estudios empíricos del jurado en Estados Unidos. El debate fue moderado por el vicepresidente de la Asociación Argentina por Jurados, Andrés Harfuch.





La apertura se realizó en las primeras horas de esta tarde y estuvo presidida por el Gobernador Alfredo Cornejo ; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, y el ministro de la Corte José Valerio. También estuvo presente el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri.





En su presentación, el Gobernador destacó: "Nosotros vemos a la reforma judicial como un paquete integral sistémico que tiene en cuenta no sólo el punto de vista de los funcionarios judiciales, de los jueces y fiscales, sino también la perspectiva de los abogados que litigan y, fundamentalmente, la del justiciable".





En este sentido, Cornejo sostuvo: "Hemos llevado a la práctica 34 cambios sustantivos en la legislación provincial, todos por iniciativas del Poder Ejecutivo. Todos, a partir de los aportes de la sociedad civil, ciudadanos, abogados, y fundamentalmente de los magistrados".





El mandatario mendocino mencionó las modificaciones en materia penal; el nuevo Código Procesal de Familia, que espera su tratamiento en Diputados; el Código de Procedimiento Civil de la provincia y la reforma del Código de Faltas. Finalmente, se refirió al proceso que se lleva adelante para la modificación al Código Procesal Laboral, que analiza la Legislatura a partir de dos proyectos. Destacó que" la iniciativa enviada por el Ejecutivo se elaboró en base a opiniones y redacciones de las cámaras laborales de la provincia".





"Nos animamos a este cambio, y si bien es cierto que había varios proyectos en la Legislatura también no todos tan consistentes como este, se nos trajo una propuesta, la modificamos bastante pero no modificamos el espíritu. Corregimos las cosas que en otras provincias no habían funcionado bien y la enviamos a la Legislatura para su debate. Ya tiene media sanción en Diputados y esperamos que sea ley. Creo que con esta ley y con las otras reformas está ganando el pueblo de Mendoza, el ciudadano, y el sistema también va a ganar en prestigio".





José Valerio, uno de los principales impulsores de este sistema, consideró que "este proceso que se ha iniciado ya hace más de dos años es de una gran trascendencia y realmente los mendocinos debemos sentirnos muy orgullosos".





En este sentido, el ministro de la Corte definió al Juicio por Jurado como "la institución por la cual el ciudadano aprende cuáles son sus derechos, la escuela primaria del ciudadano".





El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino, asistió a la presentación del seminario y explicó que "la implementación del Juicio por Jurados es prácticamente un hecho en la provincia de Mendoza. Estos seminarios son muy importantes a los efectos de ir preparando no solamente a los ciudadanos que eventualmente luego van a poder participar, sino también a los actores del mismo como jueces y abogados".





Luego de la apertura, disertaron en el panel "Participación ciudadana en la Justicia Penal", el secretario de Justicia Marcelo D' Agostino y el presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Leonel González.