Cornejo: "La salida de Argentina será con sangre, sudor y lágrimas"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo realizó su último discurso en el Desayuno de la Coviar y, además de repasar todas las medidas implementadas en favor de la vitivinicultura, apuntó al futuro asegurando que la salida adelante del país no será con soluciones mágicas, sino con "sangre, sudor y lágrimas".

Ni bien comenzó explicó que realizaría una síntesis de todos los logros de su gestión en pos de paliar la crisis vitivinícola, pero también miró hacia adelante haciendo énfasis en que Argentina necesita una economía sana para poder crecer.

"Argentina no tiene una economía sana desde hace muchos años, sinceremos esa situación. No hablemos como si acá no pasara nada, la historia viene de larga data. Sin hacer responsables para atrás, debemos consensuar cómo llegar a esa economía sana", dijo Cornejo.