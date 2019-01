Cornejo llegó a un acuerdo con el gremio de petroleros más duro

Decidido a avanzar este año en la explotación petrolera, convencional y no convencional, el Gobierno no escatimó negociaciones para mostrar en su mesa de reunión al referente del mayor sindicato de petróleo de Cuyo, el mismo que una semana atrás, cuando se firmó un acuerdo de "blindaje" a la producción hidrocarburífera, pegó el faltazo.

Con una sonrisa reluciente se lo vio este jueves al secretario general del sindicato de Petróleo y Gas privado de Cuyo, David Castro, cuando el gobernador Alfredo Cornejo promocionaba la reunión de la que participó, como una muestra del "entendimiento" al que llegaron sobre el trabajo en conjunto. El mismo gremialista, que representa a unos 4.000 trabajadores, declaró una semana atrás que no firmaba aquel pacto de blindaje, porque no estaba de acuerdo con "no defender los derechos de los trabajadores".

Es más, Castro no sólo faltó a la cita gubernamental con el ministro de Producción, Dante Sica, sino que sólo accedió a reunirse con él en la comuna de Luján, cónclave del que el intendente de Luján, Omar De Marchi, se atribuyó como artífice.

"El blindaje nació por la necesidad de mostrar que en Neuquén no lo había y en Mendoza sí, había otra forma de discusión. Eso se vio en mayo, cuando casi nos quedamos sin combustible por un paro que hubo en Neuquén, eso nos permitió acercarnos y trabajar alineados", añadió el ministro.

"El Gobierno le dio la importancia que merece al petróleo"

David Castro se mostró dialoguista con el Gobierno y resaltó como beneficioso para su sector el impulso que se le dio a la actividad, aunque remarcó que la productividad se construye manteniendo los puestos de trabajo.

"El Gobierno provincial le ha dado la importancia que merece el petróleo. Nosotros estamos predispuestos a insertar las modificaciones que quieren las empresas para asegurar la productividad, pero queremos hacerlo en el convenio colectivo de trabajo, y a nivel nacional. Pero igualmente estamos predispuestos a colaborar para que las empresas vengan a invertir en la provincia, porque necesitamos sostener lo que tenemos y crecer en puestos de trabajo",dijo Castro.

Capacitarán personal en el Sur

Del cónclave participaron también el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA), Miguel Ponce, y su par de Camioneros, Rubén Zárate, con los cuales se habló de la necesidad de avanzar en capacitación de personal en el Sur de la provincia, con la mira puesta en las demandas laborales que generarán tanto la puesta en marcha de los proyectos de Vale como Portezuelo del Viento, y de la misma Vaca Muerta.