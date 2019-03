Cornejo: "Los intendentes mueren por ser reelectos"

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió duramente acerca de los cuatro intendentes justicialistas que irán por la reelección en sus comunas, asegurando que "dan la vida y mueren" por ser reelectos, e irónicamente preguntó "qué estarán escondiendo".

Cornejo volvió a hablar del tema luego de confirmar que dará vía libre a la presentación de los intendentes, es decir, sin presentar más recursos legales mientras espera por el fallo de la Suprema Corte acerca de la constitucionalidad o no del decreto emitido por el Ejecutivo que prohíbe definitivamente las reelecciones indefinidas.

"Es evidente que los cuatro intendentes justicialistas dan la vida por esa candidatura, no sé por qué tanto énfasis en ser candidatos a toda costa", expresó acerca de Jorge Giménez (San Martín), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán) y Emir Felix (San Rafael).

En ese sentido, destacó que hay intendentes como Mario Abed (Junín), Jorge Difonso (San Carlos), Alejandro Bermejo (Maipú), y el exintendente que tiene prohibida su reelección Gustavo Pinto (La Paz), están impedidos a ser reelectos y no se han presentado.

"La perpetuación en el poder no es buena para los ciudadanos. No es ilegítimo que los vote el pueblo, pero genera que no haya alternancia", añadió el gobernador.