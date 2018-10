Cornejo: "Tener más empleo es tener más empresas"

El gobernador Alfredo Cornejo participó en la Fiesta Anual de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), donde se premió a los ejecutivos más destacados de 2018. Al comienzo de su discurso, el describió la situación provincial y nacional de las últimas décadas: "Algunos estudios muy interesantes de asociaciones empresarias describen claramente estos últimos 20 años de Mendoza hasta el 2016. Describen un sector privado que está perdiendo peso, nuestro producto bruto geográfico en el marco del producto bruto interno de Argentina. Hemos representado en algunos momentos más del 4% de la economía del país y hoy estamos alrededor del 3,5%. Paralelamente, crecimos muchísimo en el Estado en empleo público, con cifras alarmantes cuando se comparan con otras provincias similares y cuando se los cruza con la presión impositiva provincial y nacional".





Luego agregó: "Hoy, por segundo año consecutivo, estamos terminando un presupuesto ejecutado con equilibrio fiscal, donde ingresos y gastos se equilibran. Algo de donde no debiéramos haber salido nunca. En este presupuesto tampoco vamos a tomar deuda para obras", enfatizó Cornejo.





El mandatario destacó además la marcada reducción de la planta de personal del Estado provincial. "Lo hemos hecho con jubilaciones retrasadas, con cesantías en el marco de la ley garantizando los derechos del empleado público. Hemos repuesto empleados priorizando policías, docentes y médicos, y no administrativos", remarcó el Gobernador.





Cornejo mencionó también las modificaciones a los procedimientos como en el Código Procesal Laboral y detalló las mejoras en este aspecto. Además, destacó la creación de la Oficina de Conciliación Laboral.





"Queremos crear un clima de negocios para que el sector privado tenga todas las condiciones para crear riquezas", subrayó el mandatario.





En este sentido, el Gobernador remarcó que por tercer año consecutivo "venimos reduciendo Ingresos Brutos, el gasto público como porcentaje del producto". Y agregó que "en 2016 por primera vez en 20 años empezó a caer el porcentaje de gasto público".





Con respecto a Seguridad, Cornejo destacó el laboratorio de ADN y dijo que "hoy tenemos un Estado mucho más inteligente para combatir la inseguridad en Mendoza".





"Hoy, por segundo año consecutivo, vamos a cumplir los 180 días de clases en Mendoza", remarcó el Gobernador al hablar de la educación en la provincia.





También mencionó las distintas mejoras y nuevas obras que se realizan para mejorar la red de salud pública de Mendoza.





"Más allá de esto, el Estado debe generar las condiciones para que el sector privado tome riesgos y se anime a emprender, y creemos que lo estamos haciendo. Nuestra gran contribución ahora son los grandes debates para que la ciudadanía crea que puede salir de un estado de cultura cínica populista, a uno donde el individuo crea que puede progresar por su propio esfuerzo y no espere la solución del Estado", remarcó el Gobernador.





El Gobernador sostuvo además: "Estamos dando una gran batalla: en la Argentina y en Mendoza, aunque a ustedes les parezca una barbaridad, más de la mitad de la población cree que la riqueza la genera el Estado; y por eso se le pide todo. Le piden todo al Estado sin ninguna culpa. Si no se generan nuevas riquezas, si las empresas no invierten ni producen, no pasa nada. Para que haya trabajo debemos tener empresarios: es imprescindible que se comprenda ese concepto".





Cornejo enfatizó: "El día que entendamos que tener más empleo es tener más empresas, Mendoza tendrá una participación en el producto bruto interno en nuestro país muy superior a la que tiene".





"El Gobierno tiene una gran responsabilidad en cuanto a producir ese cambio cultural con sus discursos, sus valores, sus símbolos, sus enseñanzas, y con la administración del Estado, pero también es responsable la sociedad civil representada por ustedes. Tenemos que poder persuadir y convencer a esa gente que está con baja esperanza, baja expectativa y esperando del Estado todo, que debemos lograr ese cambio".





"Tenemos que proponernos valorar a nuestras empresas no tanto por lo que facturan sino por los empleos que generan. Este es un concepto que también tenemos que transmitir", aseveró.





Para finalizar, Cornejo remarcó: "Quiero dar esta batalla cultural. No quiero administrar más un Estado bobo que cada vez es más grande y presta peores servicios. Quiero administrar un Estado inteligente, que intervenga en la economía arbitrando y mejorando el funcionamiento de los mercados pero que tenga cada vez más herramientas para limpiar la cancha y que las empresas y los ejecutivos creen esa riqueza. Debemos tolerar nuestras diferencias y propender al bien general".