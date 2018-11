Cornejo y Correas, convencidos de que alcanzarán 190 días de clases

Tal como se preveía el inicio del ciclo lectivo se adelantará en 2019 y la fecha elegida es el lunes 18 de febrero, extendiéndose hasta el 11 de diciembre.

La medida alcanzará a los tres niveles educativos y el hecho de que sean efectivos quiere decir que la cifra se cumplirá, porque dentro de esa cantidad no están incluidos como días de clases por ejemplo aquellos en los que hay jornada docente o actividades curriculares pero que no tienen que ver con dictado de clases propiamente dicho.

"Quiero destacar que somos la primera provincia del país que cumple con los acuerdos del Consejo Federal de Educación. La ley marcaba 180 días de clases y la tendencia a los 190. No solo no se venía cumpliendo sino que cuando se ha tendido al cumplimiento se lo hace enmascarando días que no son efectivamente de clases como si lo fueran. Estamos limpiando eso y tendremos días con los chicos frente a los docentes ", expresó Correas.