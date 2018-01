Cornejo y una candidatura vicepresidencial: "No me han hecho ningún comentario"

Desde que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue elegido presidente del radicalismo, e incluso antes, en el mundillo político comenzó a rondar una idea: que el mendocino fuese candidato a vicepresidente en una fórmula encabeza por Macri.

La idea se basa en que Cornejo es uno de los gobernadores del radicalismo más cercanos a Macri y que al ser cabeza del partido, su importancia es más relevante. Esto también ayudado por el hecho de que en Mendoza no hay reelección de gobernador.

Sin embargo, Cornejo negó haber tenido conversaciones sobre el tema.

"Nadie me ha hecho ningún comentario de ese tipo, ni en la UCR ni en el Gobierno, es una especulación loca y razonable, pero no está en la agenda que tengo yo. Hay que poner atención en la agenda del gobierno nacional y en lo que resta hacer del programa de la provincia, me voy a concentrar en esas cosas", manifestó Cornejo a Radio Nihuil.

La otra opción es que se repita el escenario del 2015, cuando Macri eligió una compañera de fórmula del PRO.

"En el 2015 se tomó la decisión de competir en Cambiemos, no sé si fue saludable, lo ideal tal vez habría sido compartir la fórmula pero en ese momento estaba todo muy revuelto en la UCR", explicó el mendocino, que agregó que en el 2019 se elegirá según los resultados obtenidos en estos cuatro años y no por las expectativas, como fue en la última elección presidencial.

Fuente: Diario UNO de Mendoza