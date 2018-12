Correas: "La propuesta tuvo una serie de cuestionamientos"

El director general de Escuelas (DGE) Jaime Correas también se expresó en la conferencia de prensa. "Creo que el Gobernador fue muy claro. Como la propuesta tuvo una serie de cuestionamientos se ha tomado la decisión de tomar en cuenta esos cuestionamientos y de volver al calendario habitual en la creencia que mayor cantidad de clases efectivos, como dijo el gobernador es un valor que nadie pone en discusión. Lo que ha tenido algunas discusiones son infraestructura, la anticipación en el tiempo por temas climáticos, etc. Será un debate más largo que haya que dar y por ahora se da el mismo calendario que antes", le dijo a la prensa.





"El concepto es: ¿por qué se discute siempre sobre los días de clases y yo los invité a que leyeran en estos días sobre la bibliografía que hay sobre el tema y los artículos periodísticos y les cité a (Mariano) Narodowski. Él habla de la mentira de los 180 días de clases, ¿por qué?, porque se computan días de clases días donde efectivamente no los hay, donde suceden cosas en la escuela, pero Juancito, Pepito, Marieta y Enriqueta no están frente a la maestra o no están en una actitud pedagógica. Es tan difusa cierta normativa que hay e incluso la ley sobre los días de clases, que habla que para que se computen esos días se debe cumplir la mitad del tiempo, lo cual también es enigmátio", señaló.





"¿Qué es lo que estamos buscando con todo esto?, por eso yo hablo que es un tema de calidad y no de cantidad, cuando vamos hacia una escuela potente", dijo. Luego hizo hincapié en este aspecto al señalar que "es la escuela que estamos buscando con todos los programas que están en funcionamiento, con todas las cosas que se están haciendo, con los financiamientos, con los arreglos de la infraestructura, es en esa escuela potente, donde las cosas sucedan en una X cantidad de días, evidentemente debe producir efectos diferentes".





"Si un día se computa como entero pero sucede en la mitad de la jornada, evidentemente no está sucediendo lo que queremos, con lo cual se buscan días completos, concretos de clases para los chicos. Esto sucede en todos los países del mundo, no estamos inventando nada, por algo los países del mundo contabilizan los días y las horas de clases", dijo con énfasis.





"Algo que también dijo el gobernador fue que hoy se discute en el mundo qué es lo que pasa adentro del aula y las mediciones le dan a Argentina que tiene el aula más desordenada en la medición de la prueba PISA para la OCDE", señaló Correas.