Corrida cambiaria: Cornejo pidió fortalecer a Macri

Mendoza

Alfredo Cornejo

El gobernador deaseguró que la corrida cambiaria que atraviesa Argentina "es una turbulencia" y pidió el apoyo para el presidente Mauricio Macri.

"Es una turbulencia, no es novedad. Es un momento difícil pero que es superable por un gobierno que está encaminado en la línea de hacer una economía más sana para Argentina, buscar armonía social", manifestó Cornejo tras participar en el Council of the Americas.

Este jueves el dólar superó los 40 pesos en algunos bancos y en Mendoza, las casas de cambio lo han llegado a cotizar a 44 pesos.

"Atravesamos una turbulencia pero debemos seguir en este camino produciendo cambios que nos lleven a momentos de tranquilidad de construir esa economía sana. No veo otra alternativa que fortalecer el liderazgo presidencial", señaló.

Según Cornejo, Argentina tenía una enfermedad que podía ser terminal. "Se salió de esa situación pero de ninguna manera es una economía sana", manifestó Cornejo, que explicó que hay que mantener el programa económico, reducir el déficit, apoyar el presupuesto 2019 y a Macri.





Fuente: Diario UNO de Mendoza