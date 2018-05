Crimen de los policías: las justificaciones que el abogado de Petean dio para lo que hizo su defendido

"Hubo una discusión familiar, una pelea presumiblemente por celos, pero que no tenemos en claro hasta que no tengamos la declaración de la señora, por lo que a ella se le causaron lesiones, pero no estamos frente a un homicidio ni una tentativa de homicidio, pudo haber lesiones graves", justificó el abogado penalista Edgardo Izura sobre Sebastián Petean, quien apuñaló a su pareja embarazada y luego, en una huida a 140 kilómetros por hora en una camioneta atropelló y mató a dos policías.



Con respecto a la muerte de los policías Daniel Ríos y Jorge Cussi, Izura dijo a La Red Mendoza: "La situación es distinta, tenemos a un ser humano acorralado que está recibiendo impactos de bala y que todavía estamos con una presunción de inocencia. Se podrían haber tomado otras medidas y evitado estas muertes".



La defensa de Petean busca atenuantes para salvarlo del trágico hecho ocurrido en la tarde del viernes 25 de mayo, cuando luego de apuñalar en el abdomen, en el pecho y en un brazo a su pareja en su casa de Maipú, trató de escapar hacia la montaña, donde se montó un amplio operativo para detenerlo hasta que atropelló a los efectivos en Blanco Encalada.



"El señor –por Petean- se dirige a la montaña, la cual conoce muy bien, pero a través de un operativo cerrojo él tiene que pegar la vuelta en "U" hacia el poblado porque hay dos funcionarios con armas en mano que lo están esperando. Desde ahí tiene a los móviles que lo estaban persiguiendo, al helicóptero y los 2 o 3 puestos fijos que se habían establecido y que le disparan, y no le disparan a las cubiertas, le disparan a su humanidad", reconstruyó el penalista Izura.



"Él dijo que no recordaba nada, pero esto de la cocaína es otro problema aparte. Él estaba en un estado de shock y la influencia fue la conmoción, los disparos, el problema con la mujer, la persecución, eso le produce el shock, no la cocaína", agregó el defensor del hombre que apuñaló a su pareja embarazada y atropelló y mató a dos policías.



Además, planteó la "desigualdad de condiciones", debido a que los policías trataron de frenarlo a balazos, pese al peligro que este representaba.



"Todos lo ven como que hubo dolo en su actuar, pero si tenemos en cuenta las comunicaciones con el helicóptero y con los demás móviles, él ya venía en zigzag en conducción peligrosa. Cuando llega al puesto de Blanco Encalada hay un móvil que está cruzado y le pusieron goma del otro lado de la calzada. Él venía siendo tiroteando y ahí también cuando pasa, salta las gomas, sigue por el medio de los carriles y se va para un lado y para el otro. No le apunta a los policías. Primero enviste a un tacho, luego a los policías y luego se da vuelta", cerró el defensor de Sebastián Petean.





