De Marchi se opone al Banco de Cornejo

El intendente de Luján de Cuyo se sinceró y dijo que se opone a la creación de una entidad financiera provincial porque es una herramienta que se presta a la manipulación política, como pasó en otras décadas antes de que se fundiera.

"En su momento, se usó el banco provincial para gastos de la política que después se terminaron pagando con los impuestos", remarcó en diálogo con radio Nihuil.

"No es una buena idea, y si se quieren fomentar los créditos para aquellas actividades que son importantes para la provincia, hay otras vías", explicó el funcionario.

Omar De Marchi recordó que cuentan con el Fondo para la Transformación y herramientas para generar garantías, que se pueden mejorar para cumplir el objetivo crediticio sin necesidad de fundar un Banco provincial.

Sin embargo, manifestó que sólo conoce el título y no un proyecto, por lo que no se cierra al diálogo.

El presidente del PRO en Mendoza también se refirió a la interna política en Cambia Mendoza. Sobre las versiones de su candidatura manifestó que se está trabajando en el frente político, pero que todavía no hay nada preestablecido en cuanto a candidatos.

"Estamos tratando de integrar propuestas, partido políticos. La próxima alianza debe ser más plural de lo que ha sido Cambia Mendoza", afirmó y dejó de lado la posibilidad de separarse junto con (Julio) Cobos, del actual frente de cara a las elecciones 2019.

"La reunión con Cobos no debería ser novedad. Es importante para hacer una Mendoza mejor, hay que pensar desde una mesa amplia no desde un único sillón. No hay nada preestablecido", señaló el intendente lujanino.

Y agregó que no se imagina al Partido Demócrata ni al Frente Renovador fuera de la alianza política. Tanto Marcos Niven (PD) como Guillermo Pereyra (F. Renovador), expresaron recientemente sus intenciones de abrirse caminos solos y lejos del partido liderado por Cornejo.

"Hay que construir y juntar mayoría para sumar votos. Deben comprender que hay que trascender lo electoral y seguir con la transformación de fondo que se está realizando", finalizó.





Fuente: Diario UNO de Mendoza