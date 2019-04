Dejar suelto o sin bozal a un perro puede costar hasta $14 mil o 15 días de cárcel

Luego de conocerse nuevos casos a nivel nacional donde perros de razas denominadas peligrosas atacaron y mataron a personas, recordaron que en Mendoza dejar suelto o sin bozal a un perro en la calle, es una falta por la que el dueño puede ser multado hasta con $14.000 o 15 días de arresto efectivo.

El dato fue recordado por el Ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, en diálogo con Radio Nihuil. Allí explicó que el código Contravencional (o de Faltas) dice que los perros denominados peligrosos deben ser sacados con cadena y bozal a la calle.

Por el momento se está realizando un período de adaptación para los dueños, por eso en general son apercibidos por la policía en casos donde son encontrados cometiendo esa falta, pero en breve comenzarán a aplicar los castigos que están establecidos.

"Tener un perro peligroso que salga a la calle, que asome el hocico por la reja, dejarlo deambular solo por la vereda o llevarlo sin el bozal o medidas de seguridad que generen temor en el resto de los ciudadanos, son motivos para sancionar", explicó Venier.

La multa para los infractores va desde los $7.00 hasta los $14.250 si es económica, y desde los seis a los quince días de arresto.

"Hay muchos que salen con el perro, van paseando sin el bozal, para el dueño es un perro divino, pero el otro ciudadano que no lo conoce no está cómodo con la situación", señaló el funcionario Cabe recordar que el Código Contravencional no especifica sobre razas, sino que define como animales peligrosos a aquellos que ofrecen peligro de ataque a las personas por su instinto o dificultad de domesticación.

Venier informó que en caso de vivir una situación de emergencia o urgencia, con violencia inmediata, es decir con un can atacando a una persona o a otro perro en la vía pública, lo que se debe hacer es llamar al 911.

"Sacando eso, se puede ir a la comisaría o parar a la policía que está circulando para hacer la denuncia. Se puede ir a juzgados Contravencionales y de Paz", agregó Venier.

Eso es en el caso de que el dueño a pesar de su falta se haga cargo del perro, pero en muchas ocasiones eso no sucede y dejan al animal como si fuera callejero.

"Si el dueño no lo reconoce o dice que se le escapó y no sabía, por no haberlo denunciado en tiempo perentorio, hay una figura contravencional para sancionarlo", detalló el funcionario.

Si el perro pertenece a alguien de un barrio o vecindario, que todos conocen, y así todo el dueño niega que sea suyo, lo que se hace es una "encuesta ambiental" en la que se consulta a los vecinos si conocen al dueño, y en ese caso deberá hacerse cargo.

Por otra parte, hay perros callejeros que o bien se perdieron o nacieron en la calle y no tienen dueño. Venier informó que en esa situación el can debe ser llevado por los municipios hasta que aparezca el dueño.

"Si hay un perro sin dueño o callejero hay que llamar al municipio para que los busquen. No todos tienen lugar pero están apareciendo casas de cuidado o custodia de perros, con el sentido animalista. Los tienen y buscan conseguirle un dueño", cerró el Ministro.

Fuente: Diario Uno de Mendoza