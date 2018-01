Denuncian un accionar mafioso del sindicato de Balcedo en Mendoza

La detención del sindicalista Marcelo Balcedo por lavado de activos, en su mansión de Punta del Este, y las escandalosas revelaciones sobre su millonaria fortuna, repercutieron en Mendoza. Es que la FEDEM (Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza), que nuclea los jardines maternales sostenidos por ONG y el Estado, denunciará en la Justicia penal a Balcedo, titular del Soeme (Sindicato de Obreros de la Educación y Minoridad Estatal) y al resto de la cúpula gremial por abrir juicios contra los jardines valiéndose de documentación falsa.



Marta Salcedo, vicepresidenta de la FEDEM, afirmó: "nunca lo vi ni conocí (por Balcedo)", pero denunció: "En 2015, el Soeme empezó a enviar cartas documento a los jardines y nos demandó en los Tribunales Federales de Buenos Aires por los aportes sindicales de personal de maestranza y mantenimiento".



La mujer explicó: "Tras demandar a una veintena de jardines, presentaron actas de inspección falsas, en las que decían que habían visitado los jardines y no los habían dejado entrar, lo que no era cierto".



"Con esa documentación apócrifa –continuó– embargaron los fondos estatales de cuatro jardines, haciendo un gran daño. Recién a mediados de 2017, el juez rechazó los reclamos del Soeme en favor nuestro y liberó los fondos embargados".



Salcedo calificó las intimaciones del gremio liderado por Balcedo como "una estafa con la que pretendían sacarnos dinero en los juicios".



La dirigente recalcó: "Nunca hubo irregularidades porque en los jardines las tareas de limpieza y mantenimiento las hacen voluntarios".



Señaló: "Las actas de inspección e intimaciones venían firmadas por un tal Ruiz". En el Soeme, el secretario gremial es Ricardo Ruiz.



En tanto, Liliana Sevilla, titular de la fundación Coloba, emitió un comunicado en el que se refirió a "la mafia de Marcelo Balcedo, cuyo objetivo era cobrar peaje a los jardines".



Incluso vinculó el incendio de un jardín en el barrio Campo Papa, 2016, con el accionar del Soeme.



Los jardines maternales del Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) no cobran cuota y la DGE (Dirección General de Escuelas) paga con un subsidio los sueldos docentes.

En Mendoza hay unos 300 jardines que educan a unos 25.000 niños.



Fuente: Diario UNO de Mendoza