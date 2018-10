Después de 3 años encontró a su perro perdido a través de Facebook

“Tomi” es un perro labrador que tuvo la mala suerte de nacer con un ojo ciego. Eso no le impidió convertirse en miembro de una familia, pero un día se perdió. Lo buscaron durante mucho tiempo sin perder la esperanza, mientras el cachorro permanecía encerrado y maltratado por desconocidos que lo usaban para procrear y vender las crías. Así pasó los últimos tres años y medio, hasta que hace unos días su foto apareció en Facebook, precisamente en Luján de Cuyo.

"Siempre salía a pasear por el barrio. Se daba una vueltita a la manzana y volvía, hasta que un día no volvió más", relató Andrés Fernández (23), de Godoy Cruz, que encontró a su perro luego de 3 años y medio de búsqueda.

perro perdido tomi



Si fuese una persona, se diría que "la vida lo cascoteó mucho". El perro nació con un ojo atrofiado y ciego, por lo que nadie lo quería comprar ni recibir, hasta que llegó a los brazos de la familia Fernández.

"Llegó a nosotros porque nadie lo quería por estar así, por no ser perfecto. Como no lo pudieron vender, nos lo regalaron", contó Andrés.

Fue su cicatriz en el hocico y su ojo ciego, lo que permitió identificarlo rápidamente.

Señaló que para su familia no es la mascota, sino un integrante más. De hecho, puntualizó en lo amaestrado que estaba, que andaba solo por el barrio y volvía.

Sin embargo, el rechazo humano no fue lo único que sufrió "Tomi".

Maltrato animal

Su destino quiso que, una vez perdido, pasara 3 años y medio encerrado en caniles y que fuese utilizado para procrear.

Hasta que un día, para él también cambiaron las cosas, y para bien. Una mujer de 44 años lo vio en la puerta de un kiosco, le dio pan, la siguió, se le subió al auto, y finalmente, encontró el cariño y cuidado que necesitaba. Se llama Marcela Bisacco y los Fernández le dicen "el ángel de Tomi".

"El perro estaba en la puerta, tenía un ojito lastimado, le hice cariño como a todos los perros, y pensé que estaba esperando a alguien pero no había nadie adentro del negocio. Le pregunté a la chica y me dijo que estaba hacía 3 semanas deambulando por ahí y que ellos le daban de comer"

"Cuando salí, le di pan, hice media cuadra con el auto despacito para doblar la calle y cuando me di cuenta venia atrás mío. Para que no lo lastimasen y evitar que lo atropellaran, abrí la puerta del auto, me acerqué para darle más pan y se subió. No lo iba a bajar, me lo traje", detalló la mujer que lo rescató.

publicación perro tomi

"Cuando lo vi en las redes, no lo podía creer, llevábamos años sin perder la esperanza. Pero verlo fue emocionante. También me dio mucho dolor por la lamentable situación en que estaba", sostuvo su dueño Andrés Fernández.

Detalló que estaba lastimado, rengo, casi sin poder caminar, con las patas heridas.

La mujer manifestó que cuando se lo llevó le dio agua, le hizo cariño, lo llevó al veterinario pero estaba muy triste. Así que lo publicó por todos lados y a los 2 días dio con su dueño.

"Mucha gente se comunicó pero no coincidía con sus particularidades. Además, respondía al nombre 'Tomi'", indicó.

El joven de 23 años y dueño del can, contó que cuando se perdió, lo buscaron por todos lados sin éxito.

"Nunca abandonamos la búsqueda, fuimos a organizaciones proteccionistas, a gente que decía tenerlo, pusimos anuncios, publicamos en las redes; y pasaron más de 3 años para poder dar con él", puntualizó

Marcela Bisacco resaltó que esta historia tuvo un final feliz, y si bien no pertenece a ninguna protectora, quiere difundir un mensaje contra el maltrato animal.

perro tomi 1.jpg



"Es de una maldad total y falta de humanidad lo que le han hecho. Sufre ahogos porque lo han tenido atado y encerrado por muchísimo tiempo", aseveró Fernández.

"Hay tanta gente que desperdicia agua, no les costaría nada poner un cacharrito de agua en la calle para los animales perdidos", agregó la mujer.

"Más amor y compromiso, nos hace falta como sociedad", concluyó.





Fuente: Diario UNO de Mendoza