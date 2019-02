DGE: "La asistencia a consulta es obligatoria para rendir las materias"

Este lunes comenzó el periodo de consulta, apoyo y orientación para alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación, libres o equivalencias de nivel secundario orientado y técnico. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que se extenderá hasta el viernes 22 y que unos 25.000 alumnos están en esta instancia. La asistencia a la consulta es obligatoria para rendir las materias adeudadas.

Desde la DGE escplicaron que las consultas son de carácter obligatorio para todos los alumnos que deban rendir materias. Por esta razón, desde el gobierno escolar invitaron a las familias a que apoyen a los estudiantes con el fin de garantizarles el acompañamiento necesario que les permitirá rendir las materias que adeuden y así continuar con sus trayectorias escolares.

Aproximadamente son 25.000 alumnos los que están en condiciones de concurrir a las clases de apoyo que se dictarán en sus horarios habituales.

Desde la Dirección de Educación Secundaria expresaron además que es necesario que los estudiantes concurran al menos un 80 % de los días de consulta como condición para poder rendir.

El director de Educación Secundaria, Emilio Moreno, sostuvo que "es muy importante que concurran en este período, ya que si no existe la justificación suficiente no podrán rendir".

Además, desde la DGE explicaron que "si el alumno no tiene el 80 por ciento de asistencias a la consulta lo tiene que justificar. Seguramente no serán más de dos y tres clases de consulta por materia, porque las materias no tienen más de esa carga horaria en la semana. De manera que el alumno está obligado a asistir a las clases de apoyo y en caso de no asistir lo tiene que justificar".

Según el calendario escolar 2019, quedó establecido que del 25 al 27 de febrero se desarrollarán las mesas examinadoras de los espacios curriculares pendientes de aprobación, libres y equivalencias del nivel secundario.

Los docentes, que ya están en funciones, acompañarán a los estudiantes para que puedan lograr la aprobación de los espacios que adeuden y comenzar de una manera más efectiva el ciclo lectivo 2019.

Fuente: Diario UNO