Día clave para definir el impuesto al vino

La industria del vino se juega este lunes en Buenos Aires un par de cartas que serán claves para que el proyecto de reforma tributaria llegue al Congreso sin impuestos sobre la bebida nacional. El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo asistirá a la presentación del pacto fiscal con las provincias y el senador Julio Cobos tendrá una reunión exclusiva, a solas, con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.





El sector vitivinícola espera que Dujovne dé marcha atrás con la idea de ponerle 10% de impuestos al vino y que se vuelva a foja cero.





impuesto-al-vino-4.jpg En detalle. Dujovne explicó los alcances del plan impositivo nacional. Foto: Noticias Argentinas.



Para eso, tanto el viernes en la tarde como el sábado en la mañana Cornejo y parte de su equipo –el ministro de Economía Martín Kerchner; el jefe de Gabinete de esa cartera, Alfredro Aciar, y el subsecretario de Agricultura, Alejandro Zlotolov– se reunieron con representantes del sector para definir una estrategia en conjunto. También Cornejo citó a los legisladores nacionales oficialistas en su despacho, como a Cobos, quienes tratarán de negociar con la Nación.





Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, dijo que le llevaron al Ejecutivo toda la información para que vayan con eso a la Nación. "Desde por qué el vino es considerado un alimento hasta cómo es el gravamen en otros países y cómo impactaría en la industria un impuesto del 10%", explicó el bodeguero, que cree que este lunes habrá novedades positivas para el sector.





impuesto-al-vino-1.jpg Protagonistas. Walter Bressia, Hilda Wilhelm, Javier Palau y el ministro Martín Kerchner durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.



Según confirmaron desde el Gobierno, Cornejo estará en la mañana en la presentación del pacto fiscal. El Ejecutivo busca negociar con las provincias, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el concepto de "espacio fiscal integrado" de Nación, provincias y municipios. Esto implica la definición de una reforma integral en los tres niveles de gobierno. Desde los sectores vitivinícolas esperan que el gobernador aproveche su viaje a Buenos Aires para negociar el posible impuesto al vino.





pasip-1.jpg Alfredo Cornejo.



Otro que estará también jugando sus cartas en la Nación, y que se ha puesto al hombro el asunto, es el senador y ex vicepresidente Julio Cobos. Se reunirá a las 18.30, él solo, con el ministro Dujovne, a quien le dijo que le llevaría un vino y este le contestó que llevará algo de comer, porque el vino es una bebida y no un alimento. "Queremos volver a la situación original, a la anterior. La industria está con un consumo alicaído y hay un error de concepción del vino como bebida no saludable", afirmó Cobos a Diario UNO.





cobos.jpg Julio Cobos. Fernando Martínez / Diario UNO.



Dijo que, igualmente, aún hay tres escalas de tratamiento. Primero hay que mandar la ley lo mayormente consensuada posible. "Después, esto entra a Diputados, y después entra a Senadores y hay que debatirla ahí también, pero estamos tratando de que esto se subsane antes de que se mande", explicó. "Estuvimos reunidos con el gobernador con el tema del vino y de la reforma tributaria también, habrá que ver cómo queda todo el eslabón de reforma", contó sobre la cita a la que acudió en el despacho de Cornejo el viernes en la tarde.





El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne dio un pequeño guiño de esperanza para la industria vitivinícola y aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar su propuesta de reforma tributaria, a la que consideró necesaria para que Argentina se convierta en un país "normal" en materia impositiva.





"No nos creemos los dueños de la verdad", subrayó en una entrevista publicada por el diario La Nación, en la que advirtió de que rechazará modificaciones que supongan una "contrarreforma" tributaria.





En la nota a la que accedió el matutino nacional, Dujovne le dedica un párrafo al tema del vino. "Hay siempre una relación entre cantidad de alcohol y gravamen. La polémica es con el vino. Estaba gravado con cero, cuando el agua mineral lo está con 5%. Nosotros estamos llevando el agua mineral a cero y el vino a 10%. Muy por debajo de lo que pagan las bebidas de alta graduación y muy por debajo de la cerveza, que está más arriba. Entonces, sin hacer un juicio de valor sobre si el vino es saludable o no, tiene alcohol, y ordenamos por graduación alcohólica. En Chile está gravado, en Estados Unidos también. Hay un par de países productores que no lo gravan, como España e Italia, pero sí Francia. Vamos a escuchar los argumentos de los productores, pero además vamos a tener reuniones antes de ir al Congreso", sostuvo Dujovne.





El vino, bebida saludable

La diputada nacional, a punto de terminar su mandato en diciembre, Graciela Cousinet opinó que hay dos errores imperdonables en el paquete de medidas que quiere aplicar el gobierno de Macri: por un lado incluir al vino como bebida no saludable y por otro excluir a las gaseosas light de este rango, exceptuándolas de pagar el aumento de impuesto. "Nada más absurdo y equivocado", sostuvo.

cousinet.jpg

Cousinet, que enfocó gran parte de su labor legislativa en temas de salud y en promover una nueva ley de etiquetado de alimentos, explicó que así como está comprobado por profesionales de la salud que el vino es bueno, también se está estudiando que las gaseosas llamadas light, que tienen edulcorantes, están siendo las causantes de muchas enfermedades cardiovasculares y de diabetes.

Tomar refrescos dietéticos puede causar aumento de peso, el síndrome metabólico, diabetes y enfermedades del corazón. Los edulcorantes pueden interferir en la respuesta normal del cuerpo para el azúcar, y en la desregulación de los niveles normales de azúcar en la sangre.

"Evidentemente quienes asesoran en esta materia al gobierno nacional tienen un desconocimiento total de los últimos informes que se están haciendo sobre las bebidas llamadas light. En Argentina la obesidad en adultos aumenta un 1% por año, el 40% es hipertenso, el 20% diabético y el 25% de las mujeres tienen el colesterol elevado. También sabemos que somos uno de los países del mundo que más consume gaseosas", agregó y anticipó que votará por una tasa cero de impuestos internos para el vino.





-Proyecto de impuesto. En caso de que la reforma tributaria llegue al Congreso tal como la presentó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 10% y los espumantes pasarían de 0 al 17%.