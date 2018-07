Doce jueces, de los cuales dos son de San Rafael, ganan más que el 40% de la Corte

Después de un nuevo traspié del proyecto oficialista para sumarle miembros a la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Cornejo prendió el ventilador y amenazó con "ir caso por caso" denunciando supuestos intereses "non sanctos" de algunos miembros de la Justicia y de la política, a quienes no les conviene la celeridad de los procesos judiciales. Además, destacó que hay jueces que casi no tienen actividad y se quejan porque les quieren sumar tareas. Este último es el caso de los titulares de los juzgados de paz, a quienes les agregarían la responsabilidad de sancionar las faltas una vez que el nuevo Código esté en vigencia.







Los salarios de estos magistrados van desde los $224.724 hasta los $276.559 por mes. Hay que destacar que de los 7 ministros del tribunal supremo, tres (Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Mario Adaro) cobran menos que el sueldo más bajo de estos jueces.







En números anuales, entre todos los magistrados mencionados se llevan 40 millones de pesos en carácter salarial. A estos beneficios hay que sumarle un mes y medio de feria judicial, y el hecho de que no tributan Ganancias ni les descuentan obra social.







sueldo de jueces.jpg



Cornejo denunció en su discurso del viernes no sólo a intereses políticos por los cuales no sale el proyecto de la Corte, sino jueces que tienen escaso trabajo y no quieren que les agreguen tareas. "Por ejemplo, el Juzgado de Paz de Real del Padre, está cerrado. El juez vive en San Rafael y deja un teléfono con un cartel: 'Si alguien viene, me puede llamar a esta número'. Los invito a sacarle fotos. Son jueces que dicen que tienen mucho trabajo y yo les puedo demostrar que tienen poco trabajo".





Luego destacó que 4 jueces (a los que no quiso mencionar) habían puesto las quejas a la oposición (particularmente al PJ) porque con el nuevo Código Contravencional tendrían que sancionar las faltas. Cornejo subrayó que con estas disposiciones, él está representando el interés general, dado que el interés particular, el de las minorías, está sobrerrepresentado.





El PJ pide el archivo del proyecto de ampliación

El viernes por la noche, el Consejo Provincial Justicialista decidió reunirse y emitir un comunicado. Fue después de una seguidilla de declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, acerca de los posibles intereses que un grupo de políticos y jueces tienen para no permitir el debate de la ampliación de la Suprema Corte de Justicia.







Los peronistas reunidos decidieron pedirle formalmente al oficialismo legislativo que retire y archive la iniciativa de sumarle dos jueces al máximo tribunal.





Ratificaron, además, el mandato partidario por el cual queda establecido para todos los legisladores que responden al PJ que no se dará quórum ni se habilitará la discusión de la iniciativa oficial.







También aseguraron que las decisiones partidarias se toman por amplio consenso y se sostienen en la Legislatura y que ninguno de los parlamentarios puede quebrar estas disposiciones. Por lo tanto, queda claro que no habrá posibilidad, al menos desde el PJ tradicional, de dar apoyo a la ampliación de la Corte, aunque hubiera convocatoria a futuras sesiones especiales para ser tratado el proyecto.







