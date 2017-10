Donarán 30 cirugías mamarias para pacientes sin obra social

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y la Fundación Ecológica Andina anunció que se realizarán las primeras 30 cirugías de reconstrucción mamaria gratuitas en la provincia. Será a través del programa Reconstruyendo tu Vida, un proyecto que buscará extenderse en el tiempo y que cuenta con el apoyo de empresas, Gobierno e instituciones.

Según cifras oficiales, en Mendoza 700 mujeres contraen esta enfermedad cada año. Sus secuelas son en varios casos la extirpación de una o dos de las mamas, un procedimiento quirúrgico conocido técnicamente como mastectomía.



La Ley Nacional 26.872 establece que las obras sociales y prepagas están obligadas a la cobertura de estos procedimientos. Sin embargo, el 40% de la población no cuenta con obra social y en muchos casos la ley no se cumple.



Son comunes las experiencias de pacientes que tienen que atravesar un litigio judicial para alcanzar estas cirugías costosas.



Dependiendo del tipo de intervención los valores rondan entre los $80.000 y los $200.000. Y los médicos aseguran que se repiten los cuadros en donde son necesarias más de una cirugía. Esto hace que muchas mujeres no tengan acceso a estas operaciones, que ayudan a mejorar su calidad de vida.



"Este proyecto se presentó en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de Mendoza. Ya es de interés legislativo a nivel provincial y nacional. Hemos estado golpeando puertas. Estuvimos en la Comisión de Salud y vamos a visitar el Ministerio de Salud para ver si podemos obtener más apoyo con lo que nos falta subsidiar", dijo Ricardo Luna, presidente de la fundación solidaria.



El médico además detalló que a mediados de noviembre comienzan a realizarse las primeras operaciones. "La idea es que la campaña se mantenga en el tiempo, porque hay muchas mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y no se pueden operar", dijo.



El primer departamento que visitarán es Guaymallén. Ahí se invitará a las mujeres que hayan afrontado una mastectomía a una entrevista con una trabajadora social. Después, un grupo de profesionales elegirá a las pacientes que se encuentran en condiciones de ser operadas.



"La idea es hacer de 15 a 20 cirugías por municipio. Ya tenemos donadas 30 cirugías y esperamos seguir sumando más donaciones y operar a la mayor cantidad de pacientes posibles en forma gratuita. La Municipalidad de Guaymallén por medio del Concejo Deliberante y de su propio presupuesto ha donado diez cirugías", describió Luna. Le siguen Las Heras, Godoy Cruz y Luján, pero explicaron que visitarán todo el territorio provincial.



¿Quiénes son?

La Fundación Ecológica Andina se presenta en la web como una "organización, sin fines de lucro que se remonta a los años '90, centrada en los aspectos ecológicos y sociales del ser humano, percibiendo las distintas necesidades que los cambios climáticos y ambientales generan en la estructura del hombre, de lo personal a lo genético".