Dos legisladores mendocinos anticiparon su apoyo al proyecto de aborto legal

En diálogo con radio Mitre, el legislador dijo que "evolucionó su análisis" con respecto al tema luego de los debates que se han realizado sobre el tema.

El primero en mostrar su apoyo al proyecto que forma parte de la campaña nacional bajo la consigna de borto legal, seguro y gratuito fue Guillermo Carmona. "Firmé el petitorio en cuanto Mauricio Macri habilitó el debate", comentó. No es la primera vez que el legislador del FPV respalda esta causa, ya en el 2012 militó la adhesión de Mendoza al Protocolo de Aborto no Punible.

Son diez los diputados por Mendoza que votarán y cinco de ellos ya anticiparon su voto negativo. Por el oficialismo, la negativa es de Luis Petri, Sebastian Bragagnolo, Federico Zamarbride y Stella Huczak. Mientras de Omar Félix es el único de la oposición que ya indicó su no acompañamiento.

Por su parte, los indecisos pueden tener el voto decisivo hacia un lado u otro de la balanza ya que el conteo es muy ajustado.

José Luis Ramón continua sin tener una opinión tomada, en dialogo con Diario UNO, reiteró que el tema fue lanzado por el oficialismo como "cortina de humo" para tapar los tarifazos y que se decidirá cuando se presente un proyecto definitivo ya que hay varias alternativas en análisis.

Otra de las legisladoras que no ha dado a conocer su decisión es la ex ministra de Salud, Claudia Najul . Desde su entorno aseguraron que no se ha establecido una postura aunque en declaraciones públicas durante su campaña hacia el Congreso se expresó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo