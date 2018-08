Dos mendocinas crearon una app para jubilados

Inspiradas en esos abuelos a los que les enseñan computación y el uso de dispositivos móviles, las mendocinas Julieta Manzano Bilyk (27) y Melisa Fanara (24) decidieron pensar en ellos y crearon una aplicación que permite, mediante la utilización del reconocimiento facial, realizar el trámite de supervivencia, necesario para que jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes en cualquier institución bancaria o para realizar algún trámite en ANSES. A nivel nacional, el Gobierno ya lanzó un programa similar hace casi un mes.





"Veíamos que tenían el problema de hacer el trámite de supervivencia. Cuando no era uno era el otro, y así todos los meses, siempre alguno tenía problemas. Y los que no hacen el trámite de supervivencia o fe de vida no cobran, así que fuimos viendo esa problemática y como profesoras fuimos buscando la manera de colaborar", contó Julieta, quien está a una materia de recibirse de bioingeniera.





Para llegar a esta app, llamada Supervivencia Digital y que hoy está en pleno desarrollo, pasaron por distintas etapas. "Empezamos a mutar ideas. Vimos lo de la huella digital intentando colocarla en el celular, pero era problemático. Después intentamos hacerlo con la cámara y un sistema infrarrojo, pero se hacía cada vez más hardware (en informática se refiere a las partes físicas del sistema), y lo que queríamos era algo virtual, para que ellos lo pudieran hacer desde cualquier lugar del mundo. Entonces pasamos directamente a lo que era el reconocimiento facial con el celular, con un sistema específico antifraude, para que lo jubilados puedan hacer el trámite de fe de vida, que es obligatorio para poder cobrar sus haberes", explicó Julieta.





"Nuestra intención no es remplazar el método tradicional, sino complementarlo, porque hay muchos jubilados que se sienten cómodos haciendo la actual supervivencia. Entonces no sería la idea desplazarlo", agregó Melisa, contadora y licenciada en Administración.





supervivencia-4.jpg Aprendizaje. Los jubilados toman clases de computación y uso de dispositivos móviles. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



Reconocimientos

Estas dos jóvenes acaban de ganar el concurso Sos Modelo, que el Centro Comercial Palmares lanzó en marzo en el marco de Celebrate, el encuentro en el que se agasaja a las mendocinas por el Día de la Mujer.





Participaron 170 proyectos y Supervivencia Digital fue el ganador, con un premio de $75.000 para continuar desarrollándolo.





El año pasado también fueron reconocidas, esta vez por la Universidad Nacional de Cuyo . "Presentamos el proyecto en un concurso que se llama Emprende U y obtuvimos el segundo puesto. Con ello ganamos el ingreso a la mentoría de la incubadora de la UNCuyo. Ya llevamos seis meses preincubadas y con ellos estamos viendo todo el desarrollo y el armado del modelo de negocio. Nos brindan muchísimo soporte emocional y académico para que lleguemos a concretar el proyecto de la mejor manera. Cecilia Gatta es nuestra tutora y la que nos va armando el modelo de negocio, la viabilidad y la puesta en valor del proyecto", dijo Julieta.





Sobre lo que viene, explicaron cuáles son sus expectativas: "El camino que queremos hacer para poder implementar la aplicación es similar al que se hizo con Mi Huella, que es el sistema actual que está en los tótem de los diferentes cajeros. Queremos implementarlo con un banco y después, si somos un caso de éxito como Mi Huella, ANSES probablemente lo va a tomar".





Hoy, para demostrar la supervivencia, los beneficiarios lo pueden hacer utilizando las tarjetas de débito o crédito, en el caso del Banco Nación deben llevar una fotocopia del DNI y firmarla ante una persona del banco o en los tótem del sistema Mi Huella, aunque esto último tiene un inconveniente y es que "las personas mayores van perdiendo su huella digital", contó Julieta.





"Por eso, no sólo apuntamos a la comodidad del jubilado para hacer el trámite, sino a todos aquellos que se encuentran imposibilitados de moverse o que han tenido que salir del país", añadió Melisa.





supervivencia-2.jpg



Un programa que conecta a los abuelos Abuelos en Red es un programa de Responsabilidad Social Corporativa que implementa el Banco Supervielle y por el cual miles de personas de la tercera edad en todo el país tienen la posibilidad de aprender computación. "Les enseñamos todas las herramientas para que se sepan manejar en una computadora y que en el celular puedan bajar aplicaciones, además del uso de redes sociales. También les hablamos sobre las medidas de seguridad, para que las tengan en cuenta cuando van a los cajeros, al banco o para las mismas redes", contó Melisa Fanara sobre estos cursos que se dan en la Universidad de Mendoza





Además de aprender, las clases son un buen momento para socializar, compartir y divertirse con charlas interminables o juegos lúdicos que proponen las profes.

"En nuestras sucursales se les empezó a dar computación a los abuelos para acercarlos al uso de la tecnología . El programa fue un éxito y la nueva estrategia fue hacer alianzas con universidades para poder expandirnos, lo cual tuvo un gran impacto, porque hay casos de adultos mayores que por primera vez entran a una universidad", explicó sobre el programa Mauricio Bertonati, del banco.

Cristina Párraga, del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Mendoza, sostuvo: "Lo que se busca es brindarles las herramientas a los abuelos, que sepan de seguridad informática y que vivan con cuidado, no con miedo".